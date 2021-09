Menor reportada como desaparecida en Jalisco es encontrada viva en el municipio de Tlajomulco

La menor de ocho años que se reportó como desaparecida el día de ayer, ya fue localizada en el municipio de Tlajomulco con vida y aunque en crisis nerviosa, se aprecia en buenas condiciones de salud.

Elementos de la Fiscalía de Jalisco llevaron a cabo operativos en donde se revisaron más de cien viviendas y regresaron al medio día de este viernes al punto donde se inició la búsqueda luego de que personal del área de extorsiones y del propio Protocolo Alba, informaron que se presumía que la menor Alejandra se encontraba al interior de una vivienda.

Al momento de encontrarla, también estaban tres menores más, uno de 14 años y dos de entre ocho o nueve años, quienes al percatarse del ingreso de los elementos y ante los gritos de vecinos, entraron en crisis nerviosa.

Por lo pronto, el Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez confirmó que ya se traslada a los menores a una área de la dependencia en compañía de psicólogos expertos en la atención de situaciones de crisis para tratar de calmarlos y extraer información de los hechos.

"Encontramos a dos pequeñitas más o menos de su edad, entre ocho y 10 años, son hermanitas de otro menor, aproximadamente de 14 a 16 que estaban en la finca, y son los moradores de la finca y son hermanos entre sí y ahí se encontraba esta pequeñita que estaba desaparecida, esos son los datos preliminares".

En el lugar los vecinos manifestaron su molestia y ante las muestras de manifestaciones de gritos, acordonaron el lugar para impedir que se acercara a los menores.

La menor desapareció este jueves 9 de septiembre en la Colonia Colinas del Roble en el Municipio de Tlajomulco y de acuerdo con la información proporcionada por la familia, la niña se encontraba con familiares cuando salió a la tienda siendo esta la última vez que se tuvo contacto con ella, por lo que al desconocer su paradero comenzaron a buscarla en conjunto con vecinos del lugar sin éxito, solicitando el apoyo de las autoridades.

"Hasta ahora no hay personas ni detenidas ni retenidas simplemente vamos a revisar que fue lo que sucedió exactamente, no quisiera yo adelantar ninguna teoría porque para nosotros lo primordial era localizar a la pequeñita y lo que no esperábamos es que estuviera en compañía de más menores... no se advierte ningún tipo de lesión", confirmó Solís Gómez.

Por ahora, no hay ninguna línea concreta ni en contra de la madre de los tres menores ni del menor de 14 a 16 años y se esperará que los psicólogos lleven a cabo los peritajes y la intervención en crisis con los menores.

