AMLO reveló detalles de su testamento: "No quiero estatuas"

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó durante su conferencia mañanera que ya tiene determinado lo que incluirá su testamento, en el cual no desea que se le construya ninguna estatua o monumento, esto como respuesta a la pregunta de un reportero que le cuestionó el por qué se decidió no incluir su figura en el Paseo de los Presidentes en el Centro Cultural Los Pinos.

"Porque ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades, en mi caso tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente", aseguró el presidente.

"Yo creo que el mejor monumento que se ofrece a dirigentes es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra. Lo más importante es eso," sentenció el mandatario.

AMLO a favor de instalación de escultura de rasgos olmecas

El presidente aprovechó para asegurar que se encuentra de acuerdo con al instalación de la escultura olmeca en donde antes se ubicada la estatua de Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma: "Sí estoy de acuerdo con la cabeza de mujer estilizada con rasgos olmecas que se va a poner en donde estaba la Glorieta a Colón, que se va a reubicar, en eso sí estoy totalmente de acuerdo, porque a partir de la invasión, hace 500 años, se quiso ocultar el pasado artístico cultural de los pueblos originarios, las grandes culturas del México prehispánico, y eso lo tenemos que exaltar", refirió López Obrador.

"Por eso ahora se va a inaugurar el día 27 de este mes, una exposición tanto en el Museo de Antropología como en el edificio de la Secretaría de Educación Pública que se va a llamar 'La Grandeza de México', y es para mostrar piezas y códices, la importancia de las grandes civilizaciones que florecieron en México antes de la llegada de los invasores," concluyó.