AMLO rechaza descentralización del IPN, respalda al director general

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, en el rechazo a la iniciativa del Congreso de Hidalgo que pretende crear una nueva Ley Orgánica del Politécnico sin previa consulta a la comunidad.

En la conferencia matutina, el mandatario federal afirmó que no es necesario cambiar la esencia y el espíritu del Politécnico Nacional, ni tampoco una reforma.

“Pienso que está muy bien el Instituto Politécnico Nacional, desde que se creó en la época del General (Lázaro) Cárdenas se han formado ingenieros, técnicos, profesionales con dimensión social, muy buen nivel académico, además profesionales que no se desvinculan del pueblo, de la gente, entonces no le veo sentido a quitarle la esencia, el espíritu, lo que dió lugar a la creación del politécnico, no conozco sobre iniciativa, pero no creo que sea indispensable un cambio o una reforma”, indicó.