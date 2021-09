AMLO agradece anuncio de Kamala Harris de invertir en Centroamérica

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció y agradeció el anuncio que hizo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, de invertir en Centroamérica para atender las causas que generan los flujos migratorios.

“Sí, sí, y lo reconocemos y agradecemos porque esa es la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio, siempre lo hemos sostenido, atendiendo la causa, la gente no sale de sus pueblos, no abandona a sus familias por gusto, lo hace por necesidad, y si hay trabajo, si hay bienestar en los pueblos, en la comunidad de origen, la gente prefiere estar con sus familias, (...) hay que aprender eso, que no se ha hecho durante muchísimo tiempo, diría nunca, nunca, siempre lo coercitivo, el detener”, señaló.

Diálogo entre México y Estados Unidos

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal dijo que se tuvo una buen encuentro entre los equipos de México y Estados Unidos durante el Diálogo Económico de Alto nivel realizado ayer en Washington.

“Bueno, todavía no tengo yo un informe detallado de los resultados de la reunión, nada más me informaron que habían salido muy bien las cosas, que había sido un éxito la reunión pero no tengo más elementos, vamos a informar una vez que regrese Marcelo Ebrard, Tatiana Clouthier, los comisionados, los representantes de Hacienda, que nos informen sobre los avances, pero yo creo que le fue bien”, indicó.

Por Paris Alejandro Salazar y Francisco Nieto

