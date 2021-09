Testamentos en Jalisco aumentan en 20%; los tapatíos temen morir por Covid-19 sin arreglar sus pendientes

Durante la pandemia por Covid-19, las personas incrementaron su interés por elaborar un testamento y respaldar a sus herederos, familiares y amigos, esto ante la incertidumbre de la enfermedad y la posibilidad de perder la vida, aseguró el presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, Fernando Agustín Gallo Pérez.

Como desde hace 19 años, inicia el mes de septiembre y se inicia con la campaña para promover el testamento en donde Notarios Públicos ofrecen sus servicios con costos especiales y tan sólo en el 2020, durante este mes, se realizó poco más de la mitad del total de 25 mil testamentos que se elaboraron en la entidad a través de alguno de los 288 notarios.

"Sí hay un incremento de testamentos (durante la pandemia), probablemente un 10 o 20 por ciento, no más de eso y yo creo que en este mes del testamento en particular si vamos a tener mayor afluencia, tal vez otro 10 o 20 por ciento más y sobre todo lo más importante es que se mantiene un interés de parte de la ciudadanía, por un lado y por otro lado, los testamentos que ya están hechos ya son un tema resuelto, de alguna manera es una solución acumulativa, es decir, si tenemos 100 mil personas y la mitad ya hizo un testamento, de alguna manera ese tema ya está resuelto".

Este documento no es propio de grupos económicos que tengan mayor nivel adquisitivo porque a través de él se pueden además de donar bienes y recursos, también se puede hablar de bienes futuros o incluso reconocimiento de hijos, o decidir obligaciones.

Cuando no hay testamento, se cae en el intestado, es decir, se carece de un documento que determine qué hacer con los bienes y se puede basar en el Código Civil que determina que se repartirán los bienes entre todos los hijos por partes iguales, los familiares más cercanos, pero a veces hay situaciones que no son las ideales para dividir bajo estas premisas.

"Si por ejemplo, yo pensé en dejarle más dinero a mi hijo menor porque todavía no termina su escuela y menos al hijo mayor, el Código Civil no lo va a hacer, va a aplicar por partes iguales y a veces, cuando no hay testamento, los herederos se tienen que poner de acuerdo para qué hacer y ese ponerse de acuerdo, en algunos casos es muy fácil, hay familias maravillosas, armónicas y hay familias que no son tan fáciles de ponerlas de acuerdo, entonces, la dificultad la vamos a encontrar en los acuerdos de los herederos", insistió el Notario.