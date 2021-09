INE usa el “Spider-Verse” para burlarse de la Reforma Electoral | VIDEO

El Instituto Nacional Electoral (INE) se ha valido de las redes sociales para llegar a la población más joven y hablar de temas en la política como la Reforma Electoral que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Congreso.

El INE compartió un video en el que retoman un fragmento de la cinta “Spider-Man: No Way Home” en la que aparece el personaje de el hombre araña junto al Doctor Strange hablando sobre si es necesaria una reforma electoral.

En él Spider-Man pregunta si es necesaria una reforma electoral y el “hechicero supremo” le contesta: “Las elecciones en México ya funcionan, no arreglas algo que ya funciona”.

El INE ha explicado diversos temas electorales usando algunos de los personajes más populares tanto en el cine como en la televisión, como el caso de “Dragon Ball Super”, “Los Simpson” y “Evangelion”, que están como los favoritos y cuentan con casi medio millón de seguidores en esta red social.

Reforma electoral de AMLO

De acuerdo con lo señalado por el jefe del Ejecutivo federal, la iniciativa de reforma buscará una “renovación tajante” tanto del Instituto Nacional Electoral como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Hasta ahora se sabe que en la reforma electoral se presentará la propuesta de reducir la integración de la Cámara de Diputados, así como del Senado de la República de 128 escaños a 96.

““Cambio completo, renovación tajante, no se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, dijo el mandatario.