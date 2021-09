Gobierno de México entrega libros a policías municipales y vecinos de Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl, es una de las pocas ciudades del mundo que lleva el nombre de un escritor, que se ha distinguido desde hace muchos años por ser una de las ciudades más lectoras del país, donde las Ferias Internacionales del Libro que ha organizado el municipio son uno de los eventos más esperados por miles de habitantes de la localidad.

Les ha permitido acercarse a la lectura de forma muy accesible, por lo que en reconocimiento a esa gran labor cultural se inició en esta ciudad la distribución masiva y gratuita de la nueva colección de libros 21 para el 21 a policías municipales y vecinos, un conjunto de obras que reúne algunos de los más destacados textos creados por los más importantes escritores de México, proyecto que fue realizado por el Fondo de Cultura Económica (FCE) y que está relacionado con los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, los 500 años de la invasión extranjera y los 200 años de la Independencia, cuyo tiraje asciende 2 millones 100 mil ejemplares, así lo señaló el alcalde Juan Hugo de la Rosa García.

En un evento realizado con las medidas preventivas de salud en la Explanada del Palacio municipal y ante la directora general de publicaciones de la Secretaría de Cultura Federal, Marilina Barona del Valle, el coordinador del Librobus en tu Escuela del FCE Roberto Rico, Alejandro Camarena, coordinador de Clubes de Lectura y de Capacitación para el Fomento a la Lectura del FCE, el titular de la Dirección de Seguridad Ciudadana Jorge Amador Amador, integrantes del cabildo, directores de área, elementos de la policía municipal y vecinos de la localidad, el presidente municipal precisó que Nezahualcóyotl es la primera ciudad del país que recibe y distribuye dicha colección, lo que representa un gran honor y una gran responsabilidad, por lo que agradeció al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y al director del Fondo Paco Ignacio Taibo II tan noble gesto.

Precisó que esta colección de libros está conformada por 21 títulos literarios de distinguidos escritores mexicanos como Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Rosario Castellanos, Guillermo Prieto, Elena Garro, Octavio Paz, Amparo Dávila, Martín Luis Guzmán, Luis Villoro, Mariano Azuela, Emilio Carballido, entre otros, cada obra contará con un tiraje de 100,000 ejemplares, cuya impresión y distribución fue financiada con recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.



De la Rosa García destacó que Nezahualcóyotl no es ajeno a los programas de fomento a la lectura, pues aquí se llevó a cabo el programa Literatura Siempre Alerta, el cual fomentó el placer y el hábito de la lectura entre la policía municipal, Librobus en tu Cuadra, donde un camión expandible se convertía en una verdadera librería ambulante para acercar la lectura a los vecinos de la localidad, junto a los elementos de la policía municipal, lamentablemente la pandemia no permitió seguir adelante con este proyecto, sin embargo eso no los detuvo, y decidieron proseguir en modalidad virtual y con el apoyo del FCE y la Policía Municipal realizaron el primer concurso de cuento donde cientos de niños, niñas y adolescentes junto a sus familias participaron con entusiasmo.

Subrayó que el fin principal de estos programas de lectura además de inculcar el gusto por esta actividad en la comunidad, tenía también el propósito de fomentar la cohesión social y mejorar las condiciones de seguridad en el municipio, y esto en el futuro pueda tener un cambio en el país en el desarrollo personal y colectivo, por lo que seguirá impulsando en Nezahualcóyotl estas iniciativas para que el municipio se consolide como una ciudad de lectores.

El presidente municipal le pidió al director de seguridad ciudadana Jorge Amador Amador que se registre formalmente ante el Fondo de Cultura Económica los clubes de lectura que se han ido constituyendo en las más de 11 mil cuadras del municipio por medio de las redes vecinales y de la propia corporación policiaca, para que puedan recibir paquetes de libros que les permitan seguir fomentando el hábito y el placer por la lectura.

Anunció que en reconocimiento al trabajo que se ha hecho en Nezahualcóyotl, esta ciudad será una de las sedes del Festival Internacional de Literatura Infantil y Juvenil del Fondo de Cultura Económica que se llevará a cabo del 13 al 19 de diciembre próximo, por lo que el fomento de lectura continuará hasta los últimos días de su administración.

Por su parte, la directora general de publicaciones de la Secretaría de Cultura Federal Marilina Barona del Valle, resaltó que Nezahualcóyotl es pionera en el fomento a la lectura, modificando estereotipos al hacer que un policía de barrio se acercara a los libros, y llevara la lectura a los vecinos, lo cual es de celebrarse, que además esta es la primera entrega pública de la colección 21 para el 21 que recorrerán todo el país y que llevará a encaminarse a convertirse en una República de lectores, al tiempo que agradeció al presidente municipal por abrirles las puertas e impulsar el fomento a la lectura, así como al Director de Seguridad Ciudadana por su trabajo a favor de la lectura que hoy está rindiendo frutos.

En ese sentido, el coordinador del Librobus del FCE Roberto Rico resaltó que el Festival Internacional de Literatura Infantil y Juvenil que se realiza año con año durante el actual gobierno federal se ha descentralizado, por lo que se ha llevado a cabo en entidades como Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Guerrero y eligieron este año a Nezahualcóyotl por ser uno de los municipios más lectores del Estado de México.

Finalmente, el presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García agradeció por esta distinción, pues ya habrá otra gran actividad que se sumará al fomento a la lectura en la localidad e invitarán a todos los jóvenes y todos los niños del municipio a que sean partícipes de este evento el cual sin duda los vecinos de la localidad esperarán con ansias.

Los policías y vecinos asistentes al evento se comprometieron a su vez terminada la lectura de su libro lo intercambiarán con otro para así poder leer la colección completa, al tiempo que los elementos policiacos traducirán a clave policial algunos pasajes importantes de las obras que hoy recibieron y en un próximo evento leer públicamente sus trabajos.