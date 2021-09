Gobierno de Coahuila reabrirá módulos permanentes de vacunación para rezagados

Una vez que concluya la aplicación de vacunas conforme a los distintos grupos de edad, en Coahuila se van a instalar centros permanentes de vacunación, con el objetivo de inmunizar a todas las personas rezagadas que son mayores de edad.

Reyes Flores Hurtado, representante del gobierno federal en Coahuila, informó que cuando todas las personas que han sido vacunadas con esquema completo en las jornadas a las que se ha convocado por edad en todo el estado, habrá módulos permanentes para que se vacune a quienes, por alguna causa, no han recibido ninguna dosis del biológico.

"Una vez que concluyamos vamos a tener centros de vacunación permanente, con la disponibilidad de vacuna que se vaya dando y que se vaya entregando, esto tiene que ver con la disponibilidad de vacunas", comentó Flores Hurtado.

Detalló que la ubicación de los centros permanentes de vacunación se está evaluando, aunque podrían establecerse en las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o bien en los hospitales generales. Dijo que próximamente se tomará una decisión al respecto.

Explicó que los módulos operarán conforme la Secretaría de Salud federal envíe vacunas a la entidad, que se aplicarán de manera instantánea en primeras dosis y posteriormente se llamará para las segundas aplicaciones, dependiendo de los periodos que se contemplan en cada marca del biológico.

"En cada rango de edad hubo un número de rezagados que no se tiene contemplados, porque además de ello hay una parte de la población que no está aceptando ningún tipo de vacuna, no podemos adivinar cuántas personas hay rezagadas, ni cuántas vacunas vamos a necesitar, pero lo que vamos a priorizar evidentemente ya son las segundas dosis", indicó el delegado.

Flores Hurtado acotó que, una vez que se concluya con los esquemas completos por grupos de edad, ya no se realizarán jornadas de vacunación para rezagados en específico, sino que los módulos permanentes atenderán a cualquier persona que no haya recibido ninguna dosis de la vacuna, sin importar su edad, siempre y cuando tenga 18 años o más.

Actualmente, en la entidad se están aplicando primeras y segundas dosis en algunos casos a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, mientras que en otros grupos de edad se están aplicando segundas dosis, dependiendo de cada región.

dhfm