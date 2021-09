Familiares de desaparecidos bloquean calles de la capital de Veracruz

Diversos colectivos de familiares de desaparecidos protestaron frente a Palacio de Gobierno para denunciar una presunta imposición en el proceso para la designación del titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).

Se trata de al menos diez agrupaciones, entre ellas, el Colectivo Madres Luna y el Colectivo Familiares Enlaces Xalapa, quienes exigen la permanencia de Lorena Mendoza Sánchez como comisionada ejecutiva.

Ante la falta de atención por parte de autoridades estatales, estas personas bloquearon las calles Juan de la Luz Enríquez y Leandro Valle, en busca de una respuesta favorable.

De acuerdo con Victoria Delgadillo Romero, representante del Colectivo Familiares Enlaces Xalapa, en la terna fueron elegidas tres personas para contender por el cargo.

Sin embargo, a su juicio, estas personas son totalmente desconocidas para los colectivos de familiares de desaparecidos y carecen de trayectoria en la atención a víctimas.

“Es una terna a modo del gobierno, porque los tres que quedaron en la terna ni los conocemos, ni sabemos de dónde son, ni han tenido ningún acercamiento con las víctimas”.

La entrevistada indicó que una de los candidatos es Yuliana Aguilar Rodríguez, quien apenas hace cuatro meses recibió su cédula profesional e ingresó a laborar a la Comisión de Víctimas para posteriormente asumir la titularidad.

Los colectivos estaban de acuerdo con la propuesta de Cristian Carrillo para asumir el cargo, debido a que ha acompañado a los familiares de desaparecidos desde hace 11 años; sin embargo, no fue tomado en cuenta en la terna.

Los familiares de desaparecidos acusaron que el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, pretende imponer a personas de su confianza para que asuman el cargo mencionado.

“Tenemos entendido que el licenciado Eric Cisneros es quien la está apoyando (a Yuliana), entonces aquí no es imposición, aquí nosotros los colectivos somos los que sabemos las necesidades que tenemos. No se vale que nos quieran imponer a personas que no saben nada de trabajar con víctimas”, enfatizaron.

dhfm