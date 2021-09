Enrique Vargas del Villar recibe licencia para ocupar diputación en Huixquilucan

El cabildo de Huixquilucan otorgó licencia como presidente municipal, a Enrique Vargas del Villar, quien se desempeñará como diputado Local de la 61 legislatura del Estado de México.

En sesión ordinaria de cabildo, también se tomó protesta a la sexta regidora, María Eugenia Torres Pérez Tejada, como alcaldesa de Huixquilucan, por ministerio de ley.

La licencia otorgada a Vargas del Villar en cabildo, entrará en vigor a partir de este 3 de septiembre, después de las 18: 00 horas, sin goce de sueldo y demás prestaciones de ley.

Vargas Del Villar, quien gobernó Huixquilucan durante los dos últimos trienios destacó que es el primer alcalde reelecto en el municipio; y dijo que los buenos resultados continuarán durante la siguiente administración, que estará encabezado por Romina Contreras, su esposa.

“Huixquilucan, es un antes y un después de nuestro gobierno. Ahora en la próxima administración que le toca gobernar a Romina, están sentadas las bases para seguir como el mejor gobierno del Estado de México “Como ya dije en el Consejo de Seguridad, me voy, pero no me voy, porque voy a estar muy atento de mi municipio, de mi casa, desde el Congreso del Estado de México, como coordinador de la fracción de Acción Nacional, voy a ser un garante de la constitución del Estado de México”.

Recientemente, Enrique Vargas del Villar fue nombrado como Coordinador Nacional de Diputados Locales del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante la sesión de cabildo también se aprobó la renuncia del secretario del Ayuntamiento Pablo Fernández de Cevallos; y se tomó protesta a Alfredo Huitrón para ocupar el cargo de Secretario del Ayuntamiento, a partir de esta fecha.

dhfm