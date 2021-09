Bancada de Morena define nuevo coordinador en el Congreso de la CDMX

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México reprobó la postura de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial “que en los últimos minutos del día” determinó retirar la diputación plurinominal a José Luis Rodríguez, quien se fungiría como coordinador de Morena en el órgano local.

Asimismo, anunciaron que para esta II Legislatura continuará como líder de bancada, Martha Ávila y como vicecoordinadora, Guadalupe Morales.

El TEPJF determinó bajar a Rodríguez y su lugar darlo a su homóloga, Isabela Rosales para lograr paridad de género en el órgano legislativo.

“No es la persona es el hecho contundente de la embestida que vienen fabricándose desde atrás de los poderes fácticos que tanto hemos denunciado en contra de Morena”, afirmó Morales.

En las escalinatas de la sede legislativa, el presidenta nacional de Morena, Mario Delgado dijo que “ya es costumbre por parte del Tribunal Electoral, de madrugada, y a escondidas, como actúan los ladrones le dieron un golpe más a nuestro movimiento”.

Expuso que el único interés es perjudicar a Morena y es que siempre han privilegiado la paridad, “aún así nos dieron este golpe”.

“Nuestra bancada esta unida y más fuerte que nunca y vamos a seguir impulsando la 4ta transformación a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México”, apuntó.

En tanto, Martha Ávila que continuará como coordinadora, señaló que no había razón para bajar a Rodríguez Díaz de León pues no había impugnación alguna para hacerlo.

Recordó que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y la Sala Regional de la Ciudad de México ya había resuelto mantener a Rodríguez y dejó en claro que no es nada en contra de Isabela Rosales -a quién se le devolvió su curul-, “ella desde hace tiempo viene trabajando por la cuarta transformación”.

Explicó que Rosales decidió “libremente no impugnar las resoluciones del tribunal local y sala regional, por lo que se están tomando decisiones más de carácter político y no jurídico; resolvieron algo que la compañera no impugnó”.

“Es preocupante que la Sala Superior haya tomado una decisión a unas horas de la toma de protesta sobretodo cuando es algo que no estaba dentro del proyecto de resolución y que fue puesto a consideración a petición de una magistrada y un magistrado.

Héctor Ulises García, presidente de Morena en la Ciudad de México también acompañó a los legisladores.