Poderes Judiciales incumplen con publicar sentencias

De 32 poderes judiciales de los estados, 24 tenían –hasta el pasado 10 de julio– una plataforma para publicar sus sentencias, sin embargo, algunos no lo hicieron y otros sólo difundieron los fallos de primera o segunda instancia.

“Nosotros hicimos una revisión porque nos pidieron un artículo del Sistema Nacional de Transparencia y el INAI sobre el tema”, indicó Laurence Pantin, coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa.

En entrevista con El Heraldo de México dijo que “algunas de ellas no tenían sentencias todavía, solamente estaba la plataforma, pero se ve que están preparándose, es una buena noticia, la mala es que para ocho de los poderes judiciales no vimos nada, hace un mes, no tenían nada”.

La especialista señaló que en la revisión que realizaron, el Poder Judicial de la Federación es de los más avanzados, ya que cuenta con cuatro plataformas: la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dos del Consejo de la Judicatura Federal.

El 13 de agosto de 2020 se publicó la reforma a la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que indica que los poderes judiciales deben dar a conocer todas las sentencias emitidas y no sólo las de interés público.

El decreto entró en vigor 180 días después de su publicación y a partir de entonces, los poderes judiciales tuvieron el mismo plazo para iniciar la publicación de sus fallos. Ese tiempo venció ayer, según el INAI.

