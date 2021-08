Mente Mujer: Detener la violencia de género

Vargas apuntó que el proyecto es complementar políticas de igualdad, y resignificar la manera en que se construyen como hombres.Aseguró que funciona para despejar aspectos tóxicos y nocivos, avanzar a posibilidades creativas, constructivas, empáticas, solidarias y respetuosas que permitan lograr la igualdad efectiva. Mauro Vargas Urías, director general de Gendes A.C.

Gendes A. C. se pronunció por construir un sistema de justicia más amplio, que vaya más allá de la parte punitiva, que tiene un papel, pero no es el mejor, pues no garantiza que una sentencia de cárcel para alguien que ha ejercido violencia, tenga una reinserción social efectiva.Isabella Esquivel Ventura, consejera jurídica de Gendes A.C.



La especialista Raquel Berman destacó que para cambiar a toda una sociedad es necesaria una política pública nacional, la cual no solamente atienda a las víctimas del machismo, sino que intervenga en la vida de las mujeres cuando son niñas y adolescentes, para salvarlas del destino que les quiere infringir el patriarcado.

Raquel Berman, presidenta de la Fundación Doctora Raquel Berman.

Para Jessica, la reforma debe ser armonizada, transversal y vinculante, y opina que esta iniciativa es oportuna y necesaria por las “cifras aterradoras” de violencia hacia las mujeres.

Jessica Ortega De la Cruz, diputada federal electa.

Women on Boards denunció que 10 mujeres son sesinadas cada día en México y, sobre todo, que 90 por ciento de los delitos no se denuncia. Mario Fócil destacó que somos una cultura que normaliza la violencia en razón de género.

Mario Fócil Ortega, Women on Boards.

“Muchas mujeres ni siquiera saben que merecen equidad, piensan que ser discriminadas es normal, pero la educación cambia eso”. Malala Yousafza. Durante su visita a México, 2017

