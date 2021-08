Madre de José Ravelo asegura que Fiscalía del Estado trabaja para esclarecer el ataque contra su hijo

María Ravelo, madre de José Eduardo Ravelo Echeverría, el joven de 23 años que falleciera luego de presuntamente ser abusado sexualmente y golpeado por policías de Mérida, Yucatán, dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) están haciendo lo posible por esclarecer quiénes fueron los responsables del ataque contra su hijo; sin embargo, no ha hablado con el gobernador Mauricio Vila Dosal.

"No ha dado la cara para dar siquiera un comunicado como yo le exigí cuando ya mi hijo estaba muerto", expresó Ravelo en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio.

Sin embargo, manifestó sentirse un poco más confiada de que los hombres que agredieron a José Eduardo ya no estén en las calles, "hay una esperanza de que no vuelva a ocurrir lo que enfrentó mi hijo"

"Los hechos ocurrieron el 21 de julio y él me habla el 22, y me dice: me ocurrió algo muy feo, me agarraron los policías, no hice nada, iba a una entrevista de trabajo, ellos me agarraron porque dicen que parecía sospechoso y me dijeron que me iban a revisar y me empezaron a hacer preguntas, de dónde era, dónde vivía, qué hacía, cómo me llamaba, si vivía solo, y cuando les contesté les dije ya me puedo ir, no no te puedes ir porque sigues siendo sospechoso", narró María.

Fue así como al joven le pusieron las esposas y uno de los policías le bajó los pantalones y abusó de él, y así todos los policías que iban en la patrulla.

De acuerdo con el Servicio Médico Forense, el joven falleció a causa del síndrome de destrucción orgánica múltiple y politraumatismo, que le causó un paro respiratorio.

Además, Ravelo rechazó rotundamente que el doctor que atendió a su hijo le haya cuestionado por su orientación sexual, "qué clase de pregunta es esta, no es gay y si lo fuera él tiene derecho y nadie tiene por qué violentarlo o agredirlo sexualmente y mucho menos los policías".