Jalisco evaluará incidencias Covid para posible regreso a clases

Sin nuevas medidas restrictivas, los expertos de la mesa de salud en Jalisco informaron que en los próximos días se evaluará la incidencia de casos activos de Covid-19 para ver posibles ajustes en el regreso presencial a clases en el sistema básico, programado para el 30 de agosto.



El Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, afirmó que “el día de hoy no hay medidas adicionales de carácter restrictivo que tuviéramos que anunciar, pero lo que en sí debemos de insistir, es que todos tenemos que hacer lo que ya está establecido, si todos cumplimos con nuestra responsabilidad, podremos salir adelante”.



En estos momentos, la entidad se encuentra en color rojo en el semáforo de riesgo epidemiológico y se ha determinado el mantener medidas en el aeropuerto y pedir que los pasajeros de cruceros muestren sus certificados de vacunación así como una prueba negativa al virus para descender en Puerto Vallarta.



A las empresas, se les solicitó que lleven a cabo un mayor número de pruebas aleatorias a su personal, y se hizo un llamado para que las personas que aún no han recibido el biológico contra coronavirus para que se registren y se inmunice a la mayor cantidad de gente.



"El grupo de edad de 50 a 59, que eran los que más se estaban resistiendo a la vacuna han estado generando su cita en los días previos que se han aperturado las vacunas. Las medidas que tenemos que tomar, yo creo que ya todos sabemos, el utilizar cubrebocas, lo solicitamos en todos los giros y también a cada una de las personas desde nariz hasta la barbilla, mantener los espacios ventilados en espacios públicos y particulares, reforzar los filtros sanitarios, evitar reuniones de más de cinco personas y privilegiar en la medida de lo posible, las reuniones virtuales y lo que se está pidiendo ahora a las empresas es que puedan hacer el dos por ciento de pruebas a sus empleados cada 15 días", expuso Anna Bárbara Casillas, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social.



Además de seguir con las medidas preventivas como el uso permanente de cubrebocas, distanciamiento de entre personas, lavado frecuente de manos y uso de gel antibacterial, se pide a las personas de sectores vulnerables como la inmunodeprimidas, permanecer en resguardo domiciliario.



De acuerdo con cifras oficiales, el comportamiento del coronavirus en la entidad tuvo un registro de 10 mil 941 casos activos en el mes de enero, mientras que en fechas recientes se tienen registrados 11 mil 074 casos, es decir, hay más casos, pero la letalidad, positividad y agravamiento de pacientes con necesidad de hospitalización son mucho menores.



Hasta ahora el avance que se tiene registrado en el grupo de 60 años y más es de 80 por ciento; en el grupo de 50 a 59 años que avanzó solo en 52 por ciento y aunque el control de la vacuna ligada a la CURP (Clave Única de Registro Poblacional) lo lleva el Gobierno Federal y son quienes llevan el registro, que debido a los retrasos, ha impedido en algunas personas el obtener su certificado de vacunación.



Finalmente, hasta estos momentos en Jalisco no se contempla solicitar que se muestre el certificado de vacunación o esquemas completos de recepción del biológico, para poder ingresar a lugares públicos como plazas comerciales o comercios tal y como ya se hace en otras entidades del país.

