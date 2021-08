Empresarios de Morelia buscarán amparo contra cierres para contener la pandemia

Propietarios de bares y restaurantes de la ciudad de Morelia, alistan la interposición de amparos contra el decreto del ayuntamiento de Morelia, en el que se ordena el cierre de establecimientos a partir de las 11:00 horas los días jueves, viernes, sábado y domingo, con el objetivo de reducir los contagios por Covid-19.

El impulsor de dicho recurso legal, Héctor Ulises Cisneros Sánchez, y quien se ostenta como dueño de un bar ubicado en la calle Juan José de Lejarza, en el Centro Histórico, hizo un llamado al sector para unirse a las acciones legales que emprenderá.

El empresario argumentó que la industria de alimentos y bebidas en la capital del estado, ya ha sido duramente golpeada a lo largo de la pandemia, lo que ha afectado no solo a los propietarios de los negocios, sino al personal que ahí labora y sus familias.

Pese a que Morelia es el actual epicentro de contagios y diariamente se diagnostican cerca de 200 nuevos contagios, Cisneros Sánchez dijo que no existe un fundamento científico, médico o legal para que el Ayuntamiento de Morelia ordene los cierres en el horario establecido por el decreto.

“El cierre de horario a las 11 de la noche en realidad no estaba basado en ningún sustento científico, no hay para nosotros ningún elemento científico que instruya que después de las 11 de la noche hay riesgo de contagio de Covid, creo que esto es producto de la ocurrencia del Ayuntamiento y que no tiene más objetivo que poder continuar realizando actos de corrupción”, afirmó.