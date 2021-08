Analizarán descuentos para colonias que padecieron desabasto de agua potable en Jalisco

Las colonias afectadas por la falta de agua potable debido a la sequía severa que enfrentó la entidad durante el estiaje, podrían acceder a descuentos en el pago del servicio, aunque todavía se analizan los montos o estrategia de apoyo para estas familias, según confirmó el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez.



"Estamos revisando junto con la Secretaría de Finanzas y con el SIAPA (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado), la posibilidad de establecer un mecanismo que nos permita generar un descuento en aquellas personas que tuvieron afectaciones en la prestación del servicio de este año".



Destacó que el SIAPA, enfrenta retos financieros importante y que el tomar medidas de descuento que afecten los ingresos de esta dependencia no ayudaría para que se mantenga funcionando y atendiendo los retos que implica la distribución en la zona metropolitana.



Se estima que fueron más de cien las colonias afectadas en este servicio, sin embargo Alfaro Ramírez expuso que estos descuentos o sistemas de compensación no serán para la totalidad de las colonias que padecieron tandeos.



"Lo que sí estamos planteando es la posibilidad de establecer mecanismos de compensación para aquellas colonias que hayan tenido mayores afectaciones en el servicio, no necesariamente en términos de aquellas que tuvieron tandeo porque las colonias que tenían sistemas de almacenamiento en realidad no vieron afectado de manera importante la prestación del servicio, porque tenían manera de almacenar agua, pero aquellas que no lo tenían sí".



Una vez analizado este tema, se espera que en un par de semanas se den a conocer los sistemas de compensación para las personas afectadas, que podría ir desde el próximo recibo o en un esquema de descuento anual.



"Es justo lo que estamos revisando para poder hacer una propuesta, no solamente que esté focalizada para aquellas personas que fueron las más afectadas, sino además que tenga viabilidad legal en términos de no generar una medida que tenga efectos retroactivos, estamos haciendo el diseño y lo anunciaríamos en unos días más".



El pasado viernes se reinició el abasto de agua potable para la zona metropolitana de Guadalajara gracias a la recuperación que ha tenido la Presa Calderón, una de las principales fuentes para este sistema.



Por lo pronto, se espera la extracción del mínimo posible del líquido en esta Presa, que hasta ahora es de 600 litros por segundo contemplando las afectaciones que padeció este año la entidad a consecuencia de la sequía severa y se estará calibrando conforme se detecte el gasto en las colonias y previniendo escenarios similares para el 2022.

