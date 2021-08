PAN pide a Claudia Sheinbaum reflexionar sobre liberación de reos en la CDMX

El PAN en el Congreso de la Ciudad de México señaló que la liberación de delincuentes en la capital puede verse como un acto de fraternidad y de mejora en la imagen pública de las autoridades locales o de Morena, “pero la gran mayoría de citadinos no aprueba esta decisión presidencial, la cual adoptó la jefa de Gobierno sin consulta ni análisis social previo”.

“Es un decreto improvisado, en su momento, estas personas cometieron un delito y debe castigarse con base a la ley, ya fueron juzgados y las víctimas no piensan lo mismo de tener libres a quienes les hicieron daño, les robaron o los ultrajaron”, expusieron los diputados Pablo Montes de Oca y Gonzalo Espina Miranda, este último electo para la Segunda Legislatura.

Refirieron que es “mentira que la inseguridad este controlada como nos quisieron vender el tema de la pandemia, en Álvaro Obregón no hay día que no nos enteremos de asesinatos y ajuste de cuentas por grupos delincuenciales, lo mismo pasa en la Gustavo A Madero, donde ayer ejecutaron a un hombre en la Ampliación Progreso Nacional”.

En Tláhuac, dijeron, los últimos alcaldes Raymundo Martínez Vite y Ernesto Romero Elizalde, dejaron florecer las extorsiones y robos, mientras que la jefa de Gobierno nunca prestó la atención debida, “esperemos que la nueva alcaldesa, Berenice Hernández Calderón ponga orden porque hay un voto de confianza desde la ciudadanía para mejorar esta situación que creó Vite y Elizalde”.

“Ni hablar de la situación de violencia y amenazas de sujetos hacia comerciantes y dueños de locales en la Central de Abasto, donde diario leemos que hay cristalazos en los estacionamientos y robo hormiga en bodegas”, señalaron.

De acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano, en los primeros seis meses del año, la Ciudad de México se posicionó en el lugar uno por asaltos, violencia intrafamiliar y robo a mano armada. Respecto a delitos contra mujeres, se detalla que por violación se registró un aumento de 51.4 por ciento respecto del mismo periodo en 2021.

“Por eso no deben salir estas personas condenadas en prisión; la amnistía se cumplió y Morena con López Obrador sigue cediendo la plaza, cuando en años anteriores, se buscó ejercer la justicia contra quienes le hicieron daño a los mexicanos”, dijeron.

Finalmente detallaron que “en la Ciudad de México el panorama de violencia e inseguridad es claro y no podemos darnos el lujo de soltar a reos condenados por jueces, si la 4T quiere verse sensible, mejor que existan otro tipo de acciones sociales o reinserción para ellos al interior de los penales, pero hay que respetar lo que un sistema de justicia sólido mandató y no cumplir los pactos de la 4T con la delincuencia”.