Necesario combatir la discriminación para acabar con crímenes de odio, violencia y racismo: CDHCDMX

La discriminación es la semilla de violaciones a derechos humanos, expresada en racismo, violencia, persecución política, genocidio, crímenes de odio, etnocidio y feminicidio, entre otras, aseguró la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez.

Por ello, durante la inauguración del XVI Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación, se pronunció por una intervención clara y estratégica, con enfoque diferencial e interseccional, tanto desde la política legislativa como a través de políticas públicas para la atención de los grupos de atención prioritaria.

Resaltó la necesidad de hacer realidad el ejercicio de derechos de todas las personas, en estricta observación de los principios de Igualdad y No Discriminación, por que este flagelo ha sido componente central de las formas de organización y estructuración de muchas sociedades a lo largo de la historia, y una de las expresiones más contundentes de la negación del principio de igualdad de la condición humana, individual y colectiva.



Agregó que esa negación refleja también la incapacidad social y cultural sobre la pluralidad y la diversidad humana, a través de la desigualdad y la discriminación en agravio de las personas y las poblaciones.



No obstante, celebró el enfoque diferencial del Artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, sobre el reconocimiento de 14 grupos de atención prioritaria, que permiten avanzar en el ejercicio de su Derecho a la No Discriminación.



En este sentido, dijo que es fundamental que las actividades y análisis de las y los participantes del Diplomado se centren en el mejoramiento de las condiciones de vida de estos grupos de personas y en la identificación de las fórmulas normativas y sociales que permiten la discriminación.



El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), Pedro Salazar Ugarte, subrayó el enfoque interdisciplinario que permite la construcción de lenguaje compartido sobre la discriminación jurídica y el Derecho a la No Discriminación, a partir del Derecho Comparado y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.



El enfoque sociológico permitirá también, agregó, analizar la dimensión de la vulnerabilidad de las personas que se encuentran, por diversas razones, en esa condición, y que la experiencia académica del Diplomado, pretende remontar.



Por su parte, la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Geraldina González de la Vega Hernández, se pronunció porque el Diplomado dirigido principalmente a personas servidoras públicas sea también una oportunidad para repensar y construir cada vez más espacios libres de discriminación.

La XVI edición del Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación es coordinado por la y el investigador del IIJ-UNAM, Mónica González Contró y Mauricio Padrón Innamorato; concluirá el próximo 2 de diciembre, a través de 132 horas, en las plataformas Moodle y Zoom.

Los temas que se abordarán son: Igualdad, No Discriminación y Derechos Humanos; La dimensión jurídica del derecho a la no discriminación; El derecho a la no discriminación en el derecho internacional y comparado; Fenómenos sociales y discriminación y Poblaciones en condición de vulnerabilidad frente a la discriminación.