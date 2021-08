AMLO pide que casa por casa, a revisión todos los programas sociales para evitar corrupción

COLIMA, Colima.- De casa en casa y con preguntas directas a los beneficiarios, el Gobierno de México prevé revisar la correcta operación de los programas sociales para evitar abusos y la corrupción.

Durante la supervisión de los Programas para el Bienestar en Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los integrantes del gabinete tienen que asegurarse que las pensiones, becas y apoyos realmente llegan a los beneficiarios para consolidar el Programa de Bienestar.

Programas como Producción para el Bienestar, Sembrando Vida, Jóvenes Contrayendo el Futuro, La Escuela es Nuestra, y las Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores, de Niñas y Niños con Discapacidad serán revisados de manera directa en las colonias.

"Ahora vamos a hacer una revisión de este programa (Producción para el Bienestar) porque tenemos que estar evaluando todos estos programas para que no haya abusos, para que no haya corrupción, que no suceda lo de antes, que el Procampo sólo beneficiaba a los grandes productores, hasta a políticos, y no les llegaba el apoyo a los campesinos", reveló.

En la Unidad Deportiva Morelos, López Obrador adelantó que la evaluación y revisión de los programas y apoyos sociales iniciará en el último trimestre de 2021.

"Este programa va a ser evaluado desde finales de este año, vamos a ir casa por casa viendo si se les está entregando el apoyo, si les llega el apoyo y si realmente son productores, no vaya a ser que se estén aprovechando quienes no se dedican a la producción del campo", señaló.

PAGO DE NÓMINA

Frente al gobernador en funciones Ignacio Peralta y la gobernadora electa Indira Vizcaíno, el presidente López Obrador afirmó que el Gobierno de México apoyará con recursos para pagar los salarios de los trabajadores al servicio del estado de Colima, a los cuales el gobierno estatal les adeuda quincenas laboradas.

Aclaró que el Gobierno de México entregó puntualmente las participaciones federales al gobierno de Colima, y señaló que no se enfrascará en una discusión sobre quién tiene la responsabilidad sobre la falta de pago de la nómina de los servicios públicos estatales.

"No nos vamos a meter a ninguna polémica ni a echarnos la culpa unos a otros, se trata de resolver el problema y sobre todo el pago a los trabajadores, porque el salario, de acuerdo con la Constitución, no se debe de retener a nadie.

"El salario, además, es sagrado, es con lo que vive la gente, entonces vamos a que ya la próxima quincena se regularice el pago de la nómina, vamos a entregar recursos adicionales", afirmó.

MAAZ