Ajustará IMSS su Programa de Inversión en Infraestructura

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, los consejeros y representantes de los sectores obrero y patronal, acordaron ajustar el Programa de Inversión para fortalecer el Plan Estratégico de Infraestructura a nivel nacional y orientar el esfuerzo presupuestal en la atención médica a pacientes con Covid y otras enfermedades, debido al incremento del gasto por el coronavirus dentro del IMSS.

También acordaron que se deben ajustar las metas, montos y criterios de priorización planteados al inicio de la administración para fortalecer la atención médica, invertir en conservación y hacer un esfuerzo mayor en infraestructura de Primer Nivel.

La pandemia de Covid-19 significó un incremento en la demanda de servicios médicos y hospitalarios relativos a la atención de la pandemia para todos los mexicanos, incluyendo la población no derechohabiente. A pesar de ello, en 2020 no fue necesario el uso de las reservas, gracias a las medidas implementadas para un uso eficiente de los recursos, en los cuales se identificaron gastos no prioritarios y se reorientó el gasto mediante adecuaciones compensadas.

De igual manera, a pesar del incremento de contagios provocado por la tercera ola de la pandemia, se ha atendido el rezago de cirugías generado y se hará un esfuerzo paralelo en áreas No-COVID, de continuar este proceso tan importante en la atención de los derechohabientes.

Asimismo, se planteó la necesidad de analizar los montos de inversión establecidos en el mecanismo de planeación para 2021, el cual será revisado para ejercer un gasto de inversión del orden de los 6 mil millones de pesos, para hacer más eficiente el gasto presupuestal para los diversos proyectos contemplados en el Plan Estratégico de Infraestructura, así como redimensionar los planes originales de inversión que se anunciaron en Coahuila, Nuevo León y Sonora.

Por lo tanto, entre las prioridades de inversión se prevé contar con más equipamiento médico, atender las necesidades de conservación y mantenimiento, a fin de que las instalaciones hospitalarias tengan mejores condiciones de atención a los pacientes, y dar seguimiento al concepto Gasto COVID, acciones que se enmarcan dentro de la recuperación de servicios médicos ordinarios del Instituto.

Cabe destacar que también se destinarán recursos para aumentar las residencias médicas y reducir el déficit de médicos especialistas en el país. Para el año 2022, se prevé que a través del Examen Nacional de Residencias Médicas y otros programas se cuente con más de 10 mil nuevos residentes, lo que significa un incremento de más del 130 por ciento con respecto al promedio de plazas ofertadas en la administración anterior, con el compromiso institucional de fortalecer la calidad de sus programas de formación de médicos especialistas.

Durante la reunión de trabajo entre el director general del Seguro Social y los consejeros, se reconoció que ante el aumento de contagios por COVID-19, es fundamental avanzar en las obras pendientes para concretar al 100 por ciento los proyectos de construcción y mantenimiento en marcha, a fin de que esos espacios sean utilizados para atender a pacientes enfermos con el virus SARS-CoV-2, así como brindar los servicios y prestaciones que la población derechohabiente y usuaria requieren, con equipamiento e insumos suficientes y adecuados.

Entre las acciones que se prevé impulsar, destaca para Nuevo León, reactivar el proyecto bajo el esquema de régimen ordinario de la UMF No. 10 con Atención Médica Continua (AMC) en San Nicolás de los Garza, ya que tiene un avance del 43 por ciento de construcción. También se tiene contemplado adquirir el Hospital de Santa Cecilia.

En Coahuila están pendientes la UMF La Joya, la cual va en un 55 por ciento de avance, el Hospital Rural de San Buenaventura, obra recién licitada, y el Hospital Rural de Matamoros, proyecto totalmente nuevo; y en Sonora se construirá el Hospital Rural en Vicam Switch, el cual está dentro del Anteproyecto de Presupuesto del IMSS, la UMF No. 10 con AMC en Cajeme, que tiene un avance del 50 por ciento.

Además, el Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) en Hermosillo con un seguimiento de 98 por ciento, y el Hospital General Regional (HGR) para 144 camas en Navojoa, cuya obra se encuentra en contratación de estudios de factibilidad.