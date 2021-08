Villas Panamericanas no tendrán permiso habitabilidad, atentan al equilibrio ecológico de la zona: Pablo Lemus

Una vez más, el presidente municipal con licencia de Zapopan y alcalde electo de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, insistió que las Villas Panamericanas no obtendrán por parte del Ayuntamiento de Zapopan el permiso de habitabilidad debido a que hacerlo, implica abrir la puerta a que se desarrolle todo el Bajío del Arenal, una zona de vital importancia para el equilibrio ecológico de la región y la recarga de los mantos acuíferos de los que se surte la ciudad.



A través de un comunicado, Lemus Navarro adelantó que a su regreso al frente de la administración zapopana, reforzará los mecanismos para evitar que "ni ahora ni nunca la Villa Panamericana pueda obtener la habitabilidad por parte del Gobierno de Zapopan".



Descalificó la reciente resolución del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco donde pretenden regularizar el uso habitacional del inmueble e incluso llamó como "una estrategia jurídica" diseñada por el magistrado Laurentino López Villaseñor y Jaime Moreno Cardeña, que pretenden usurpar las atribuciones del municipio y que sus resoluciones sean utilizadas como sustituto de la licencia de habitabilidad.



"Esto implica un serio riesgo para los posibles compradores de buena fe, ya que si un notario accede a escriturar un departamento sin que se muestre la habitabilidad, esa escritura podría resultar nula".



Algunas de las condiciones que se han solicitado como parte de las condicionantes para obtener este permiso municipal que permitiría la venta de los departamentos, se encuentra la donación de cuatro hectáreas de cesión y que hasta ahora no han sido entregados al municipio adicionalmente que esta zona no cuentan con la factibilidad del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para poder prestar servicios básicos a sus futuros habitantes.



En el comunicado, integrado por 12 puntos, llama también a los notarios para que no accedan a realizar dichas escrituras porque podrían poner en riesgo el patrimonio de los posibles compradores y pidió a los inversionistas a evitar la compra de cualquier departamento en la Villa Panamericana.



"La suspensión otorgada a los promotores inmobiliarios de la Villa es un acto de aparente corrupción en el que de nuevo está involucrado el magistrado Laurentino López Villaseñor, quien recientemente pretendió obligar al Gobierno de Zapopan a entregar licencias para la construcción de cuatro torres para hotel, centro comercial y departamentos, en una zona con uso habitacional; resolución que tampoco servirá para nada", insistió.



Finalmente, Pablo Lemus también se refirió a una supuesta expulsión de Jaime Moreno Cardeña de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) hace un par de años por usar –se expone en el comunicado- su posición en la organización para acercarse a magistrados y gestionar resoluciones favorables a sus negocios.



"No podemos permitir que personajes de esta calaña sean quienes estén definiendo el desarrollo urbano de la ciudad, escudándose en supuestos vacíos legales para favorecer el interés económico de unos cuantos", sentenció.

dhfm