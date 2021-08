Tras contagio de monjas cierran monasterio en Veracruz

El Monasterio Corpus Christi, ubicado en la ciudad de Xalapa, cerró sus puertas, debido a que algunas monjas se contagiaron de SARS-COV-2 (COVID-19).

El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, confirmó dicha situación y aclaró que las religiosas están recibiendo atención médica y su salud es reportada como estable.

Detalló que la noche del jueves recibió información sobre la situación que enfrentan las hermanas y, por ello, se determinó cerrar las puertas del recinto religioso, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, cerca del panteón 5 de Febrero, para evitar un riesgo a la población.

Sobre los rumores que circularon acerca de que el 90 por ciento de las monjas habían enfermado de coronavirus, el Presbítero dijo desconocer la cifra de personas que contrajeron el virus; sin embargo, aclaró que la situación está controlada.

“Ese número no lo tenemos solamente sabemos que son algunas hermanas que están bajo control, pero no sabemos los números. Círculo una información que hablaba de números y presentaba una situación alarmante por eso es que la Arquidiócesis actuó de esa manera para saber cómo estaban las cosas. No es alarmante porque está bajo control, las hermanas están siendo atendidas”, refirió Suazo Reyes.