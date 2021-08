Personas de escasos recursos no están recibiendo apoyos adecuados para combatir la pobreza: Rodolfo De la Torre

Luego de que este jueves el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), revelara su más reciente estudio de la pobreza en México, dando a conocer que aumentó de 51.9 a 55.7 millones entre 2018 y 2020.

Estas cifras representan un crecimiento de 3.8 millones de mexicanos que en los últimos dos años pasaron a formar parte de los índices de pobreza, así las personas bajo esta condición de vida pasó de 41.9 a 43.9 por ciento, es decir, un incremento de dos puntos porcentuales.

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana, Rodolfo De la Torre, director de Desarrollo Social con Equidad del CEEY y académico del Centro de Estudios Espinoza Iglesias, brindó su análisis sobre las cifras del Coneval, destacando los diversos factores que influyeron para esta situación.

Para el experto, uno de los causantes de este incremento de la pobreza ha sido que las personas de escasos recursos no están recibiendo apoyos adecuados para combatir la pobreza.

En ese sentido el experto señaló que el ingreso se contrajo casi en seis por ciento y esto representó que se tuviera un mayor porcentaje de la población con ingresos inferiores a la línea de pobreza

Asimismo la pandemia también fue un factor importante para el incremento de la pobreza así como a posibles errores de la política económica que se ha implementado en los últimos años.

Programas sociales no han sido bien enfocadas

Según señaló, Rodolfo De la Torre, el funcionamiento de los programas sociales no han sido bien enfocados, por lo que se cuenta con una dificultad muy importante en la política social, ya que quienes tienen menores ingresos o mayores necesidades no están recibiendo los apoyos adecuados, sino que al contrario no se tiene gasto público enfocado en quienes tienen mayores ingresos.

Así, pese a que han aumentado las transferencias de programas sociales casi en 50 por ciento, esto no se ha traducido en mayores apoyos a los pobres, debido a que se han concentrado en estratos altos, señaló.