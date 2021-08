Ministro Arturo Zaldívar rechaza ampliación de mandato en la SCJN | EN VIVO

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea informó esta mañana que rechaza la ampliación de mandato al frente de la Corte y que cumplirá el periodo para el que fue electo al frente de la SCJN, el cual concluye el 31 de diciembre de 2022. Además, agradeció el apoyo que le ha brindado el presidente Andrés Manuel López Obrador y destacó que seguirá adelante con el combate a la corrupción.

"Quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la SCJN el 31 de diciembre de 2022 cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros," declaró en conferencia. También agradeció el respaldo recibido por parte del presidente de México.

"Agradezco al señor Presidente sus reiteradas muestras de afecto y apoyo hacia mi persona, lo cierto es que yo no estoy aquí por cargos, por puestos ni por privilegios, estoy por valores, principios y convicciones, así lo ha demostrado toda mi carrera en este tribunal constitucional, ahí están mis votos, mis sentencias, mis debates, siempre del lado de la Constitución y los derechos humanos de todas las personas," refirió Zaldívar.

"El actual mandato de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación fue ampliado y avalado por esta SCJN (...) este tipo de ampliaciones de cargo son constitucionales y yo voté en contra de esa ampliación porque me parece, me parecía, que es inconstitucional, no obstante, que me parece plausible la intención de quienes han sostenido que continuáramos en la consolidación de esta trascendente" reforma, no extenderé el periodo, destacó el ministro.

"En el poco año y medio que me resta como presidente de la SCJN seguiré trabajando por consolidar un combate definitivo y categórico contra la corrupción, por terminar el nepotismo. No cederemos como no hemos cedido a los intereses internos y externos, a los grupos de poder que tenían atrapado al Poder Judicial y que ahora pretenden regresar a esas prácticas, no lo vamos a permitir, no importa el costo que tengamos que asumir. Seguiremos trabajando el resto de este periodo de manera incansable," destacó el ministro.

Mi único compromiso es y será el combate a la corrupción: Zaldívar

El ministro presidente de la SCJN aseguró que "como presidente de la Corte he demostrado con hechos mi irrestricto compromiso con el combate a la corrupción, mi único compromiso es y será con la Constitución y con los derechos humanos de todas las personas y con una mejor justicia para la gente. Ese es mi único compromiso y es mi única razón por la que estoy en este lugar," destacó Zaldívar.

"Queremos una justicia con rostro humano, una justicia que llegue a los más pobres, a los marginados, a los olvidados, una justicia que sirva al pueblo de México y no a los intereses económicos y a los grupos de poder. La justicia federal debe ser para todos sin importar la clase social, sin importar la situación en que se encuentre, el Poder Judicial Federal debe ser una vía de acceso a la justicia," señaló el ministro.