La Mañanera de AMLO: Conoce los temas de hoy viernes 6 de agosto

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su tradicional conferencia mañanera desde Los Cabos, Baja California Sur, en donde se encuentra de gira. El mandatario respondió a las preguntas de la prensa y habló de los temas de la agenda nacional, y aseguró que informaría acerca de la situación de seguridad en el estado.

"Es importante destacar lo que se ha logrado en este estado, ha habido una disminución considerable de delitos, es de los estados con mejores resultados en el país, sobre todo en delitos donde no hay cifra negra", destacó el presidente.

Fundamentalmente se refirió en homicidios: "Celebramos que esto se esté dando en Baja California Sur, felicitamos a todas las autoridades estatales", indicó López Obrador. Durante la conferencia estuvo presente Carlos Mendoza, gobernador de Baja California Sur, y José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, quienes también informaron sobre el tema de seguridad.

BCS ha venido mejorando en seguridad: Carlos Mendoza

El gobernador Carlos Mendoza destacó que Baja California Sur ha mejorado su seguridad de manera sostenida. En 2016 "nuestro sistema de seguridad pública estaba desorganizado y carente de equipo, lo que ha sucedido en mi administración, podemos ver como en el mes de octubre de 2017 tuvimos el mes más violento en la historia, con 143 eventos, no eran solamente homicidios, eran verdaderas afrentas a la tranquilidad de la población (...) y estaba poniendo en riesgo nuestra actividad económica."

"Al día de hoy Baja California Sur es el segundo estado con menos homicidios violentos, solo después del estado de Yucatán, visto desde este indicador Baja California Sur ha tenido un avance muy importante, y estamos satisfechos de poder contribuir al desarrollo económico," señaló el gobernador.

"Me voy en poco más de un mes (...) gracias a este esfuerzo colectivo logramos evitar una crisis humanitaria, los nuevos datos del Coneval que comparan el 2020 con el 2018 revelan que lamentablemente en BCS hay más personas viviendo en pobreza, incluso algunos de ellos en pobreza extrema. BCS es al día de hoy la entidad con menor tasa de letalidad causada por Covid, que seamos la segunda o tercera entidad con mayores niveles de vacunación. Que con datos del IMSS al cierre del mes de julio, aquí ya hemos recuperado el 85% del empleo formal que se perdieron debido a la crisis por el Covid," destacó Carlos Mendoza.

AMLO felicita a la Selección Mexicana por ganar medalla de bronce en Tokio 2020

López Obrador aprovechó para felicitar a la Selección Mexicana de Futbol por haber obtenido la medalla de bronce en la pelea por el tercer lugar del futbol varonil.

"Mi reconocimiento a la Selección Mexicana de Futbol que obtuvieron una medalla de bronce que ganaron en Japón y esto anima mucho el que nuestros paisanos mexicanos que nos representan en las olimpiadas estén aplicándose a fondo con mucho profesionalismo y con muchos sentimientos y esto ayuda a que se siga adelante," señaló el mandatario.

Y destacó que "No terminan todavía las Olimpiadas, y esto no se acaba hasta que se acaba, de modo que podemos todavía conseguir otras medallas y ánimo a quienes están compitiendo ya en las finales en estos días", aseguró López Obrador.

Jueces, magistrados y ministros están echados a perder: AMLO

López Obrador reconoció el trabajo que ha realizado Zaldívar en la SCJN. FOTO: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador también destacó que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea no tiene porqué intervenir en la crisis del TEPJF; "No pueden legalmente intervenir del poder judicial, de la Suprema Corte", refirió.

El mandatario también reconoció el trabajo que ha realizado Zaldívar en la SCJN: "Arturo Zaldívar es una persona honrada, seria, responsable, por eso no lo quieren sus mismos compañeros que vienen del antiguo régimen. Es lamentable que no quieran al presidente Zaldívar, que quiere llevar a cabo una reforma en el poder judicial, que urge. Porque jueces, magistrados, ministros están echados a perder, hay excepciones honrosas, pero por lo general el poder judicial está podrido, hay muchísima corrupción en los jueces, no representan al pueblo", indicó el presidente.