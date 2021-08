Inauguran rehabilitación de alberca del Hogar Cabañas

Con una inversión de 17 millones de pesos, de los cuales, 12 fueron destinados en la alberca y el resto en el mejoramiento de dormitorios y áreas comunes y la adaptación de un Centro de Desarrollo Infantil, este viernes se reabrió la alberca en el Hogar Cabañas a fin de dignificar las condiciones de vida de la niñez institucionalizada en Jalisco.



Además, al interior del Hogar Cabañas comenzará a operar un Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) para mantener la activación física, mental y emocional de las cerca de 300 niñas y niños que ahí habitan, mejorando su entorno y sus perspectivas de vida a corto, mediano y largo plazo.



El trabajo que se lleva a cabo en este albergue, ha sido reconocido a nivel internacional, destacó durante el evento Joanna Santillán Álvarez, Coordinadora del voluntariado Jalisco Solidario.



"Con esta obra estamos celebrando a la niñez, estamos celebrando su alegría, estamos celebrando un momento que les va a cambiar su niñez en muchos sentidos, porque lo que va a suceder aquí, vamos a generar lazos entre ellos, nos va a ayudar a promover valores, a desarrollarlos física y emotivamente".



Por su parte el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, recordó que el arreglo de la alberca surgió gracias a la petición de Alondra, una pequeñita que vivió en el Hogar Cabañas, quien exponía al mandatario lo importante de este espacio para cada una de las niñas y niños que ahí viven.



"Esta pequeñita me dio una carta, la leí en el camino, en la carta me explicaba el por qué quería que le arreglara la alberca, y la verdad se me hizo muy impactante el cómo una niña podría argumentar el valor que tiene dignificar los espacios en donde están lo más valioso que tenemos, nuestras niñas y nuestros niños".



El secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer Gutiérrez, destacó las acciones que el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco está realizando en las instalaciones del Hogar Cabañas, tanto en actividades deportivas como en el fomento de valores que el deporte dota a cualquier persona.



"Después de muchos meses se han renovado en el Hogar Cabañas, las camas, las salas, los colchones, las cunas, los dormitorios de nuestros casi 300, niñas y niños que se convierten en nuestros hijos e hijas de nuestro Estado de Jalisco".



En funcionario recordó que el convenio con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a fin de capacitar a las personas que realizan labores como cuidadores en esta institución, va dirigido a la transmisión de valores como valentía, amor y respeto como sucede en los hogares.



Esquer Gutiérrez destacó que en el tema de adopciones, en Ciudad Niñez se cuenta con un juzgado, con protocolos para agilizar los procesos de adopciones y de esta manera de forma integral poder concretar que los menores puedan acceder a una familia.



La alberca es desde hoy, un espacio recreativo, educativo y terapéutico, que además de ser usado por los residentes, las cuidadoras y los cuidadores puesto que las actividades acuáticas aportan un beneficio emocional y físico, donde se realizarán actividades acuáticas como: clases de natación, terapias físicas y eventos de convivencia en instalaciones adecuadas.

