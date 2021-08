Adultos mayores duermen en la vía pública para ser inscritos a programas federales en Tamaulipas

En Tamaulipas los adultos mayores de 65 años están durmiendo en la vía pública para ser integrados en el Programa Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, y de esa manera obtener una pensión por parte del Gobierno Federal

Incluso durante la mañana de este viernes se registró un zafarrancho en el módulo ubicado sobre el bulevar Adolfo López Mateos en Ciudad Madero, al grado de que se solicitó el apoyo de los elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional.

La señora Lidia, aseguró que pese a sufre diabetes, decidió llegar acompañada por unos familiares desde las ocho de la noche de un día anterior para ser de las primeras en ser atendidas, sin embargo, hubo personas que se metieron a las filas causando molestia.

"Eso no es justo, se deben de respetar los lugares, nosotros desde anoche estamos aquí y hay mucha gente a la que metieron, yo tenía el número cuatro y resulta que ya soy el 12", denunció la mujer mayor de 65 años y quien requiere con urgencia la ayuda.

También reconoció que la gente se exalta por el cansancio y desvelo, aunado a la lentitud del trámite que realizan los servidores de la nación de la dependencia federal.

Por su parte la sub delegada de programas federales, Elizabeth Cruz Hernández, pidió a los adultos mayores a evitar aglomeraciones y no ser renuentes en quedarse afuera de los módulos de inscripción al programas de 65 y más.

Reconoció que en el módulo de Madero se han registrado largas filas, pese a que se entregan 400 números de turnos para atender, sin embargo, señaló que los adultos mayores deben de respetar, pues el trámite es largo ante la necesidad se revisar cada uno de los documentos que se solicitan y que los ciudadanos tengan la certeza de que están inscritos al programa.

La funcionaria federal resaltó que no pueden obligar a los adultos mayores a que se vayan del módulo y no pasen la noche afuera del sitio, pero pidió entender que el registro no se va cerrar, por ende no es necesario que hagan filas.

dhfm