Aumenta Jalisco capacidad hospitalaria para pacientes COVID-19

Cuatro hospitales incrementarán el número de camas en Jalisco sumando 36 espacios que permitirán atender la demanda de atención hospitalaria en la entidad.

Las camas adicionales se distribuirán de la siguiente manera: 10 camas en el Hospital General de Occidente “Zoquipan”, con lo que se tendrá un total de 80 camas en este nosocomio; 17 camas adicionales en el Hospital Regional de Ameca, sumando un total de 30 camas; 2 camas adicionales en el Hospital Regional de La Barca, para dar un total de 22 camas; siete camas adicionales en el Centro de Salud de Atotonilco, para dar un total de 15 camas.

Además, se informó a través de un comunicado que el personal del organismo recibe capacitación constante sobre el manejo y atención de los pacientes con Covid-19.



Además, para optimizar la red hospitalaria y ofrecer una atención oportuna, el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), coordina los traslados de los pacientes a unidades que presenten poca o nula ocupación hospitalaria dentro del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), Tomatlán, Mascota y a otras unidades de los Servicios de Salud Jalisco, incluidos San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno.



También se explicó que con el objetivo de continuar brindando los servicios básicos y de consulta externa, el Hospital “Zoquipan”, derivará la atención de primer nivel a los siguientes Centros de Salud del AMG:



1. Centro de Salud No. 1 Churubusco

2. Centro de Salud No. 3 Circunvalación

3. Centro de Salud No. 4 Yugoslavia



Respecto a la salud materno infantil, se continuará brindando atención a las mujeres embarazadas en los hospitales “Zoquipan”, Materno Infantil Esperanza Lopez Mateos y de la Mujer de este organismo.



En el comunicado se aclaró que la mayor parte de los pacientes que actualmente reciben atención médica en las unidades de los Servicios de Salud Jalisco, son personas que no recibieron la vacuna contra COVID-19 o tienen un esquema incompleto de vacunación.

alg