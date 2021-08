VIDEO: Gasero amenaza con desatarse "guerra" ante llegada de Gas Bienestar

En redes sociales se dio a conocer una grabación en la que se muestra la manera en la que los gaseros presionan a los repartidores del producto para que dejen de vender el combustible en las calles de la Ciudad de México, luego que este martes los distribuidores iniciaran una huelga que dejó sin suministro de gas LP al Valle de México.

En la grabación, compartida por el periodista Óscar Balderas, se escucha a un presunto gasero en el momento en que intimida y trata de persuadir a un repartidor para que deje de recorrer las calles capitalinas en donde comercializa el gas LP. "El 16 de julio publiqué: 'El Gas Bienestar va a provocar un derramamiento de sangre y AMLO lo sabe'," se lee en el texto que acompaña al video, el cual fue compartido en Twitter.

Balderas cita el testimonio de un repartidor de gas al cual entrevistó, quien le advirtió acerca de lo que denomina "la guerra en las calles", la cual se detonaría debido a la iniciativa presidencial de crear la empresa Gas Bienestar, con el objetivo de poner fin a los altos precios del combustible, los cuales han registrado la mayor alza en el mercado internacional en más de dos décadas.

"Segunda llamada, ya no vamos a llegar nosotros"

En la grabación se aprecia como un hombre aborda aun repartidor de gas LP y le advierte acerca de salair a vender el combustible: "¿Qué onda compa, cómo andamos? Se había quedado en algo no 'mijo?", le recuerda al repartidor. "Entiendo, pero nos manda la planta, qué quieres," responde.

"Si, pero la planta no esta aquí. Entonces, como en todos lados; primera llamada, va a ser sin ped%$, segunda llamada, ya no vamos a llegar nosotros y va pa' trás. Porfa, por la buena si se pueden mover y ya, porque ahorita te estamos subiendo al grupo, y si no va a haber cacería y tu sabes que en todos lados se está manejando igual. Una llamada, no pasa nada, segunda llamada ya no caemos ni siquiera nosotros, ya sabes que ya está el grupo", le asegura el gasero.

Esta grabación anticiparía los posibles problemas de violencia que se desatarían en las rutas de distribución del combustible en el Valle de México una vez que la empresa estatal Gas Bienestar comience a funcionar en la alcaldía Iztapalapa, punto inicial en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador para llevar combustible barato a los consumidores.

Fue el pasado de julio cuando el presidente anunció durante su conferencia mañanera la creación de una empresa del gobierno federal destinada a distribuir el hidrocarburo con precios más bajos, con la cual se generaría competencia; semanas después se se dio a conocer su nombre, Gas Bienestar, la cual comenzaría a operar en la CDMX en aproximadamente en dos meses.

Precio del gas LP se fija en 11.52 pesos por litro para la CDMX

Este martes los distribuidores de gas LP suspendieron el suministro del combustible. FOTO: Cuartoscuro

Hay que recordar que entre 2018 a 2021 el precio del Gas LP en el sector privado pasó de 18.22 a 20.94 pesos por kilogramo, mientras que en el mercado internacional el combustible ha tenido su mayor alza en dos décadas. Como muestra de ellos, el valor de las importaciones mexicanas de gas entre enero y mayo pasado creció un 7.5% hasta alcanzar los mil 299 millones de dólares, de acuerdo con datos actualizados de la balanza comercial, publicados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El pasado 28 de julio la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó el acuerdo que establece la regulación de precios máximos de este energético, con el objetivo de proteger los intereses de los usuarios finales. La medida fue dada a conocer previamente por el titular de la Procuraduría del Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, quien advirtió que quien rebase el precio tope en la venta del gas LP, perdería su permiso de distribución de gas LP.

A partir de esta fecha el precio máximo establecido por la CRE en la capital del país es de 11.52 pesos, mucho menor a los 15.39 pesos en que se cotizaba el precio por litro de gas LP durante la semana previa. Es decir, en solo una semana el precio se redujo un 25 por ciento, lo que detonó las protestas de los distribuidores del Valle de México, quienes desde ayer martes dejaron de vender el combustible, lo que ocasionó desabasto en toda la región.