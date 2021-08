Se acabaron las vacunas en el Hospital Militar de Mérida; ni el gobernador alcanzó

El gobernador Mauricio Vila Dosal informó que se acabaron las vacunas Pfizer que se estaban aplicando en el Hospital Regional Militar de Mérida debido a la alta afluencia de personas que llegaron desde ayer, principalmente porque muchos querían recibir la primera o segunda dosis que no les correspondía.

En rueda de prensa, explicó que a él mismo le tocaba vacunarse ahí porque pertenece al bloque de rezagados, pero al acudir hoy temprano había una fila muy larga y no alcanzó ficha.

“Lo que se hizo en el Hospital Militar, a iniciativa de los militares, es repartir fichas. Ya no alcancé y, en ese sentido, la gente que tiene ficha se le va a vacunar y la que no tiene ficha pues les mandamos el mensaje de que no tiene ningún caso que se queden formados en la fila. Van a esperar muchísimo tiempo y no se les va a vacunar porque las vacunas se han agotado”, recalcó.