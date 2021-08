Miguel Barbosa llama a acudir a vacunarse contra la Covid-19

El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, hizo un llamado para que los poblanos acudan a vacunar en el período que les corresponde pues es una de las formas en que se pueden reducir los contagios de Covid-19.

Indicó que “la invitación es que acudan a vacunarse, ésa es la estrategia contra la tercera ola de contagios, hoy el número es enorme, 367 contagiados y 511 hospitalizados, 20 más de un número muy riesgoso, muy preocupante”.

Dijo que es una medida que permite combatir la pandemia de Covid-19 además de mantener las medidas de sanidad como es el uso del cubrebocas y mantener la sana distancia.

Adquirir bióticos

Asimismo, reiteró que estaría dispuesto a adquirir los bióticos necesarios aunque tuviera que aplicar un sistema de endeudamiento para la entidad, pero esta situación no está permitida.

Comentó que por una parte se tomó esa decisión para evitar un comercio ilegal o incluso que hubiera venta de bióticos irregulares, “el que tendría que comprar los biológicos son los gobiernos, este gobierno durante la pandemia no ha pedido un solo peso prestado, porque la decisión que se ha tomado es no incrementar más la deuda de que nos dejaron, pero para estos casos si me endeudo, por este caso sí por la salud de los poblanos”.

DRV