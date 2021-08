Ecatepec se queda sin gas, trabajadores mantienen paro por segundo día

Por segundo día consecutivo, el gremio gasero del municipio de Ecatepec, Estado de México se mantiene en paro de actividades y provocaron que los habitantes de esta demarcación ya comenzaran a sufrir las consecuencias del desabasto de este combustible que es vital para el funcionamiento de algunos transportes y negocios como tortillerías.

Este miércoles 4 de agosto, permanecieron cerradas la mayoría de estaciones de servicio de gas Licuado de Petróleo (LP) en zonas como San Isidro Atlautenco, Texcoco-Lechería, Jardines de Morelos y otras más ubicadas en la vía José López Portillo, Avenida Central, Xalostoc y La Laguna, entre otros.

La demanda de los inconformes sigue siendo la misma pues pretenden reunirse con las autoridades gubernamentales para dialogar sobre las condiciones adversas que les generaron los ajustes semanales en el precio del gas por parte de la Secretaria de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía.

Este miércoles 4 de agosto, diversos sectores comenzaron a sentir el impacto del desabasto de gas LP pues algunos transportistas que recorren la ruta de Ecatepec a San Bartolo o algún metro de las Línea B y 3 han manifestado que encontraron dificultades para abastecerse este combustible, mientras que, en negocios como tortillerías, señalan que las reservas de combustible comienzan a agotarse y temen que en los próximos días no pueden seguir operando.

Por su parte, Jafet Sainz Villarreal, coordinador general de la Alianza de Autotransportistas y Comerciantes Metropolitanos (ACME), señaló que son al menos 200 mil distribuidoras, microempresas y estaciones de gas LP afiliadas a esta organización las que se mantienen en paro para exigir que las autoridades atiendan sus demandas.

Sainz Villarreal, aseguró que la decisión de no salir a trabajar y mantener el paro no significa que el gremio esté en contra de las decisiones del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, señaló que lo único que quieren es que se den cuenta de que el ajuste de precios sí beneficia al pueblo pero que afecta a los trabajadores del gremio ya que con esta nueva regulación las ganancias serán solo de 20 centavos, cantidad que no es suficiente para cubrir la operación de las empresas.

Por último, señaló que el gremio busca tener un acercamiento con las autoridades del gobierno para realizar una mesa de trabajo en la que se expongan las afectaciones y demandas del gremio gasero mexicano.

Cabe mencionar que Ecatepec no es el único municipio del Estado de México donde el paro se ha extendido por segundo día consecutivo pues se sabe Coacalco, Tecámac, Teotihuacán, Texcoco y Toluca son algunos otros puntos de esta entidad donde se reporta que continua el paro de labores del gremio gasero.

Con información de La Jornada