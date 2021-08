Diputado de Morena pide juicio político contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama por estos motivos

El diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, anunció que su partido impulsará un juicio político en contra del presidente del máximo órgano electoral Lorenzo Córdova y del consejero Ciro Murayama por “sabotear” la consulta popular con una “contracampaña”.

En entrevista con Salvador García Soto, para El Heraldo Radio, aseguró que hicieron una contracampaña al decir que no se refería a los expresidentes, ya que es falso, porque con actores políticos se refieren también a exmandatarios.

Pero más allá de eso, agregó, están teniendo una clara intencionalidad política de sesgo que viola su obligación de imparcialidad y de neutralidad.

"Ellos son el árbitro, no son un actor político, que esté dando su opinión, no tienen ninguna facultad constitucional o legar para interpretar la preguntar la pregunta que redactó la Corte".

Además, señaló que no solo se trata de su actuación en la consulta, será un recuento de los hechos que acontecieron desde que inició este proceso electoral.

"Este es el último capítulo de una larga historia, recordarás el tema de lo que prejuzgaban, varios temas que han traído ellos, que nosotros hemos señalado, acuerdos que de alguna manera han aprobado, y que pretendían imputarlos de la subrepresentación es decir, un sinfín de cosas que culminan que con este último capítulo que es tratar de sesgar la pregunta en el caso de la consulta popular".

La solicitud del juicio se va dialogará con los diputados en estos días, porque además viene una muy posible reforma electoral, en la que se debe repensar el papel de los consejeros, ya que no "pueden seguir con este protagonismo".

Respecto al tema del dinero para la consulta, aseguró que fue la Corte la que no les dio la razón; sin embargo, "ellos de mala gana hicieron esa consulta, instalaron un tercio de las casillas".

Añadió que es evidente que "no quieren tocar su dinero, no han respetado la constitución, en la parte que dice que no pueden ganar más que el presidente, pues menos quieren gastar de otra parte".

La idea es que esta propuesta de juicio se presente en la nueva legislatura, pero se someterá a diálogo.