Unión de Alcaldías exige disculpa de Claudia Sheinbaum; presentará denuncia por agresiones

Los líderes nacionales del PAN y PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, exigieron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum una disculpa pública para los próximos titulares de 9 alcaldías y solicitaron la renuncia del secretario de gobierno, Martí Batres.

“Martí Batres ya tuvo su debut, tendría que tener su despedida. Le exigimos a Claudia Sheinbaum una disculpa pública y la renuncia del represor Martí Batres. Lo de ayer fue una agresión contra los citadinos que votaron por ellos”, expuso Cortes.

Resaltaron que Batres actuó como un “porro político” y aclararon que Sheinbuam Pardo debe salir de inmediato a entablar un diálogo con los alcaldes de la Unión de Alcaldías (UNA CdMx) pues “se vería que esta actuando con congruencia y en democracia con respecto a las decisiones soberabas de la gente”.

“De nada sirve que ofrezca diálogo cuando a las pocas horas hay represión”, señaló Zambrano.

Por otra parte, los alcaldes de la UNA CdMx informaron que presentarán una denuncia, contra quien resulte responsables, por las agresiones que sufrieron por parte de los elementos de seguridad afuera del Congreso capitalino.

“Vamos a denunciar no solamente los alcaldes que fuimos agredidos sino también la gente que no iba acompañando como voluntarios, nosotros no llevamos acarreados y aquí esta todo mi personal a quienes pueden identificar de amarillo y traen el logo de la UNA; a todas las golpearon”, explicó la vocera de la UNA CdMx, Sandra Cuevas.

Por su parte, la alcaldesa electa en Álvaro Obregón, Lía Limón -quien resultó con una herida en la nariz- reprobó que las autoridades capitalinas “enfrenten la derrota electoral con violencia y autoritarismo, y no con cosas que construyen”.

“La agresión fue brutal y desmedida, es una agresión que no se puede permitir. Es solo un acto de violencia más y es de lo que hemos padeciendo en los últimos tres meses desde que ganamos”, explicó.

En tanto, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada dijo que a pesar de que se intentó echar la culpa a la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Ana Patricia Baez, “ella no es quien dice que se cierren nueve calles aledañas al órgano legislativo”.

Mauricio Tabe, alcalde electo en Miguel Hidalgo, dijo que habían tenido comunicación con el secretario de gobierno desde la semana anterior y le habían comentado que no había condiciones para un extraordinario.

Y es que le explicaron que en varias ocasiones se había agraviado las facultades de los alcaldes de la UNA CdMx, y que no querían una reunión con la jefa de gobierno “solo para tomarse la foto”.

En el evento no estuvo ningún representante del PRI.

