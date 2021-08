Reportan atraso en servicios web en 13 municipios de Edomex

Hasta antes de la pandemia por COVID-19, sólo 13 de los 125 municipios que conforman el Estado de México contaban con esquemas electrónicos para realizar cobros del predial y agua potable en línea, aseguró Gabriela Martínez Tiburcio, especialista en Administración Pública de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) plantel Lerma.

Precisó que los municipios del Edomex que cuentan con la opción de pagos digitales son: Almoloya de Alquisiras, Atizapán de Zaragoza, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Jilotepec, Jocotitlán, Ocosingo, Rayón, San mateo Atenco, Tlatlaya, Toluca y San José del Rincón, de acuerdo con una investigación realizada con base en datos del Inegi.

Destacó que llama la atención que en la lista no se encuentran grandes municipios conurbados, donde la población está familiarizada con consumo electrónico, como Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli; aunque estos dos últimos, incorporaron este tipo de servicios en esta administración.

“Probablemente haya algún otro en este momento, por la situación de la pandemia. La información de los estudios puede estar desfasada; pero para 2019, sólo eran estos 13 municipios y no creemos que sea significativo el incremento; por ejemplo, Lerma, que en ese momento no proporcionó información, actualmente no tiene servicio de pagos en línea”.

La catedrática de la UAM puntualizó que de los 125 municipios mexiquenses, sólo en 67 se reporta que cuentan con conexión a internet en sus áreas de tesorería, es decir, apenas poco más de 50 por ciento de las localidades; mientras que sólo 33 reportaron tener dicho servicio en sus Organismos de Agua Potable.

“Pero en municipios grandes, como Naucalpan, donde la mayoría de la población está acostumbrada a utilizar este tipo de herramientas, sería mucho más factible contar con esquemas de pagos en línea; hay algunos que están en otras condiciones, donde gran parte de la población no tiene acceso a internet, sumado al analfabetismo digital o desconfianza”, explicó la académica.

Señaló que los gobiernos municipales no le apuestan a invertir en tecnología digital porque resulta caro o muy sofisticado.

dza