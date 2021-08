Operadores de DiDi bloquean avenida Miguel Hidalgo de Tampico

Los operativos que aplicó el Gobierno de Tamaulipas en contra de los operadores de transporte público a través de plataformas como DiDi y Uber, generó una serie de protestas en Ciudad Victoria y Tampico, causando bloqueos como en la Avenida Hidalgo, generando un severo caos vehicular.

La Subsecretaría de Transporte Público de Tamaulipas, aplicó los operativos y arrastró varias unidades a los mesones, además de imponer una multa de nueve mil pesos a los operadores.

Fue alrededor de las 14.30 horas cuando un grupo de choferes inició el bloqueo en la transitada arteria en su cruce con la calle Sauce de la colonia Altavista, donde uno de ellos señaló que "estamos en contra el operativo, porque no nos avisaron, nos está cobrando casi 10 mil, no estamos en contra de hacer el pago, pero vamos a la fiscal a hace el pago y nos dicen que no existe ese concepto, implementaron el operativo, nos quitaron las unidades y ni siquiera en la fiscal nos pueden cobrar por no existe ese cobro".

Denunciaron que el gobierno del Estado se niega a darles prórroga porque faltan cuatro meses para que concluya el año y les exigen que paguen el permiso anual, cuando lo correcto es que les hagan un ajuste.

"Estamos pagando impuestos federales, no nos negamos a pagar este impuesto, pero que nos den prórroga, queremos llegar a un acuerdo ya, ahorita, no la semana que entra, porque a muchos nos quitaron los vehículos y hay que pagar grúa", manifestó el quejoso de nombre Raúl.

Ante la situación en la zona sur de Tamaulipas más de 150 unidades de ambas plataformas dejaron de ofrecer su servicio, mientras que en Ciudad Victoria también iniciaron plantones en contra de estas medidas.

Los manifestantes exigen a las autoridades estatales, así como a los encargados de las plataformas como DiDi y UBER llegar a acuerdos para que puedan dar sus servicios.