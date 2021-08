Marcelo Ebrard pide control fronterizo

El canciller Marcelo Ebrard llamó a fortalecer los mecanismos de cooperación, intercambio de información y control transfronterizo para hacer frente al comercio irresponsable de armas y municiones, así como a su desvío y tráfico ilícito.

Al participar en la Séptima Conferencia de Estados Parte del Tratado de Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés), el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que en los años de instrumentación del ATT no se ha logrado contener el mercado ilícito de armas, incluso este ha crecido. “Compañías privadas negligentes y actores no autorizados a nivel global siguen lucrando a costa de la vida y la paz de las per - sonas”, señaló.

Aseguró que México acude al foro con la convicción de que desde el ATT se pueden lograr mejores prácticas y transparencia en el comercio de armas, así como fortalecer esquemas para prevenir el desvío; mejorar el análisis de riesgo a la exportación; asegurar mecanismos para la verificación de usos y usuarios finales autorizados.

Asimismo se busca promover la perspectiva de género y de atención a las víctimas de la violencia por armas de fuego, agregó. Destacó que en Centroamérica y en México hay cifras anuales de violencia y muertes por arma de fuego mayores que en zonas donde hay conflictos armados, pues en cerca de 75 por ciento de los homicidios está involucrada un arma.

