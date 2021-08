¿QUIÉN ES?

49 AÑOS / Monterrey, Nuevo León / Estudió la Licenciatura en Economía por el ITESM / Tiene dos maestrías, una en Ciencias Políticas y Gobierno en la Universidad de Columbia, en NY, y otra en Desarrollo Económico en The London School of Economics and Political Science / Fue asesor en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y en 1997 coordinador de asesores de la Secretaría de Desarrollo Social / En 1998 fue director de Planeación del Gobierno de NL / En 2018 fue elegido alcalde de San Pedro Garza García, cargo en el que logró reelegirse en junio pasado.

EN RADIOGRAFÍA

De acuerdo con la antropometría, se considera que su complexión física es de tipo mesoformo, que se caracterizan por tener estructura de cintura estrecha y de tronco largo. Tienden a ser de músculos definidos, por lo que visualmente pueden generar una sensación de poder o energía.

La postura corporal acompaña el ritmo vocal y expresión facial; su forma de hablar es rítmica, aunque tiende a ser unítono.

Destaca su entonación, marca énfasis, tono y ritmo, que transmite con asertividad sin ser estridente o explosivo.

¿QUÉ PROYECTA?

La imagen de Treviño de Hoyos es conservadora y estructurada; su atuendo es muy consistente cuando usa trajes y blazers.

Apuesta por camisas blancas o tonos claros; utiliza corbatas con una amplia colorimetría. Usa colores joviales que rompen la imagen del político distante.

Por su tono de piel, juega con una paleta amplia de colores, lo que le permite ser más versátil al vestir. La barba cerrada en candado le da identidad.

No se detecta joyería ostentosa o relojes de marca. Usa pulseras de hilo.

PODRÍA EXPLOTAR MÁS

Sin duda da un respiro al movimiento de candidatos independientes.

Su victoria fue todavía más resonante debido a que dejó en el camino al PAN.

POST AL AIRE

Está presente en Twitter, Facebook e Instagram como @miguelbtrevino. En Twitter comparte mensajes diversos.

En Facebook e Instagram postea sobre su quehacer político. No se identifica cuenta en YouTube.

Por César Colunga

