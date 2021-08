Regreso a clases 2021: Así volvieron los niños a las aulas en México

Las escuelas de México reanudaron clases hoy por la mañana de forma voluntaria. Las autoridades de cada estado implementaron diferentes medidas y operativos sanitarios para impedir que se aumenten de manera sistemática los casos de coronavirus en el país.

Algunos planteles no reiniciaron sus actividades por su propia decisión o por no contar con la infraestructura para garantizar el acceso a agua y el respeto del distanciamiento social.

Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, dejó claro que en la entidad el regreso a clases semipresenciales se ha dado de manera gradual y bajo consenso con los entes involucrados, luego de inaugurar el ciclo escolar 2021-2022.

Acompañado de Ángeles Cortés Basurto, directora General de Bachillerato y representante de Delfina Gómez titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como del director del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, el mandatario estatal dejó ver su beneplácito ante lo que fue calificado como un hecho histórico.

“Se están formando los comités con los padres de familia para supervisar que las actividades cumplan con los protocolos de salud. Quiero hacer un reconocimiento a las y los maestros de Oaxaca y por supuesto reiterar nuestro respeto a que cualquier escuela que regrese será de manera consensada y gradualmente”.

En Oaxaca el regreso será gradual.

Estado de México

Con una baja afluencia de estudiantes en las escuelas del Valle de México, arrancó este lunes el ciclo escolar 2021-2022, donde se observó la aplicación de los filtros de prevención en las entradas, como toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial.

Lejos quedaron las aglomeraciones de autos en las calles de los planteles; solo algunos estudiantes llegaron a tomar clases presenciales, preparados con cubrebocas y algunos con careta.

De acuerdo con estimaciones de los directores de primarias y secundarios de la región, la asistencia de alumnos este primer día de labores fue de entre el 10 y el 30 por ciento de la matrícula. Las clases serán semipresenciales, de manera escalonada, para disminuir los riesgos contagio; pero también se llevarán a cabo en línea, para aquellos que decidieron no asistir.

En cuanto a la zona oriente la actividad se dio con ligeras aglomeraciones y con seguimiento de medidas sanitarias, alumnos de educación básica en el oriente del Estado de México regresaron a las aulas en medio de confusión, lágrimas e incertidumbre de sus padres de familia por la pandemia por Covid-19.

En el Centro Escolar Miguel Hidalgo, en la zona norte de Nezahualcóyotl, estudiantes de educación primaria ingresaron de manera escalonada a sus aulas, quienes en su mayoría destacaban su regreso con caretas, cubre bocas y guantes, además de que la mayoría de éstos no contaban con uniforme.

Hubo poca presencia de alumnos.

Ciudad de México

Más del 95 por ciento de las escuelas de nivel básico en la Ciudad de México fueron reabiertas para el inicio del ciclo escolar 2021-2022, estimó el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández.

Al realizar un recorrido por la primaria Carlos Pellicer, de la alcaldía Coyoacán, el funcionario recordó que hay poco más de cuatro mil planteles públicos y tres mil 753 privados.

En este plantel se observó una afluencia baja, aun cuando el plan es recibir por ahora solo a la mitad de los alumnos en horarios escalonados, debido a la pandemia de Covid-19.

Chiapas

Aunque la Secretaría de Educación de Chiapas dio por hecho el retorno a el 50 por ciento de las escuelas, está mañana fueron contadas las instituciones que tuvieron presencia de alumnos, incluso los docentes se quejaron de la ausencia de apoyo institucional.

En la Secundaria del Estado, donde el costo de la inscripción fue de mil 600 pesos, menos de la tercera parte de los estudiantes acudió: de tres a siete alumnos por salón, por lo que implementan un sistema mixto para clases presenciales y en línea.

En los jardines de niños los padres se niegan a enviar a sus hijos y están inconformes con el pago de las cuotas superiores a los 500 pesos.

En tanto en las escuelas primarias que anunció la secretaria, los niños y niñas no se presentaron. Los padres y madres de familia coincidieron en que no enviarán a sus hijos a “los mataderos”, mientras los docentes denunciaron que no han recibido apoyo de la secretaria de educación, “ni para la desinfección de los espacios”.

FOTO: Jeny Pascacio

Nuevo León

En Nuevo León, la gran mayoría de los alumnos de educación básica regresó hoy a clases pero de forma virtual; de acuerdo a datos oficiales, solo un tres por ciento de las escuelas públicas y privadas volverán de forma totalmente presencial.

En total, solo volverán de forma presencial 123 escuelas en todo Nuevo León, mientras 873 lo harán de forma híbrida; es decir, una parte de los alumnos volverá a las aulas de forma presencial mientras otros permanecen con clases en línea y a distancia. Al menos dos mil 798 escuelas no volverán a las aulas al menos por el momento y mantendrán las clases totalmente virtuales.

En Nuevo León solamente abrirá el tres por ciento de las escuelas.

Durango

Durango se llenaron de vehículos y estudiantes que regresaron a clases presenciales en mil 600 planteles que contaron con la aprobación de sus consejos técnicos ya que contaron con todos los insumos e infraestructura para poder recibir a los estudiantes, por lo que en acto protocolario después de año y medio de ausencia de los niños a sus escuelas.

Ahora se hace frente a la pandemia con protocolos muy estrictos, porque solo el 30 por ciento de las escuelas abrieron sus aulas, ya que el universo en este estado es de 5 mil 400 planteles y no hay agua, o aulas amplias, luz eléctrica entre otros elementos que se irán resolviendo en estos días, así lo anunció el gobernador del estado José Rosas Aispuro Torres.

Tamaulipas

La reanudación de actividades se dio en un total de 527 planteles educativos en Tamaulipas; de las cuales 477 son privadas y 50 públicas; regresaron más de 24 mil alumnos de educación básica como primaria, secundaria y bachillerato.

De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Educación en Tamaulipas, regresan a las aulas en 482 escuelas de los municipios en Fase II del semáforo epidemiológico; Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jiménez, Mainero, Méndez, Mier, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Palmillas, San Carlos, San Nicolás y Villagrán.

Jalisco

Cihuatlán, Puerto Vallarta, La Huerta y Cabo Corrientes, son los municipios en donde el paso del huracán Nora dejó al menos 90 escuelas dañadas por lo que al menos 15 mil alumnos de educación básica no pudieron iniciar este lunes el ciclo escolar 2021-2022.

Durante el enlace que tuvo el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez en la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, le expuso que es necesario el auxilio de la Federación para poder reparar los daños que sufrieron al menos 90 planteles en la entidad.

Se aplicaron protocolos sanitarios para evitar contagios.

Michoacán

Debido al adeudo de las dos quincenas de agosto que mantiene el gobierno de Michoacán con integrantes de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cerca de 28 mil maestros y trabajadores de la educación no iniciaron el ciclo escolar este lunes.

La Secretaría de Educación en el estado, informó que existe un total de 75 mil 352 maestros de nivel básico; sin embargo, a 28 mil de ellos se les adeudan pagos de salarios, bonos y prestaciones, por lo que en semanas pasadas, el magisterio michoacano inscrito en la nómina estatal determinó que no iniciaría clases ni siquiera de manera virtual.

De manera general, debido a las disposiciones sanitarias, ninguna escuela de nivel básico está autorizada para iniciar clases presenciales, únicamente vía remota.

Puebla

En medio de un fuerte operativo de sanidad en contra del COVID-19, es como un millón 700 mil alumnos tienen el derecho a regresar a clases presenciales y de forma híbrida en el estado de Puebla, donde se mantiene una tercera ola por el alto número de contagios.

Aunque por varias semanas la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla planificó este regreso a clases, fue evidente que no existió el ingreso esperado a las diversas aulas del territorio poblano, principalmente en las primarias de la Ciudad de Puebla.

Nayarit

Este lunes inició el ciclo escolar 2021-2022 en Nayarit, solamente en 11 municipios de 20, debido a la contingencia sanitaria por la Covid-19 además de que en algunas localidades se suspendieron las actividades previstas debido a las afectaciones por el paso del huracán Nora.

Estudiantes de Tepic, Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas la clases serán virtuales debido a que el número de contagios por Covid-19, siguen siendo altos.

Los niños volvieron a las actividades.

Chihuahua

Para este regreso a las aulas, autoridades educativas informaron que implementarán la Estrategia Chihuahua, la cual contempla ciclo presencial no regular, con clases escalonadas de acuerdo a las características de cada institución y sesiones de 45 minutos alternadas con prácticas de limpieza y ventilación de espacios, así como aforos de máximo de 50 por ciento de estudiantes por día.

Como parte de las medidas preventivas, establecerán filtros sanitarios: el primero desde el hogar, donde los padres de familia coadyuvarán con el monitoreo de sus hijos al tomar la temperatura, pidieron no enviarlos a la escuela en caso de que presenten algún síntoma.

Hidalgo

El gobierno de Hidalgo anunció el 24 de agosto que volverían a las aulas alumnos, personal docente y administrativo de Atlapexco, Chapulhuacán, Eloxochitlán, Huasca, Huazalingo, Juárez Hidalgo, San Agustín Metzquititlán, Nopala, Pacula, Tianguistengo, Tlanchinol, Xochiatipan, Xochicoatlán y Yahualica.

En los 66 municipios restantes, las clases continuarán de manera virtual, pero, conforme desciendan en riesgo según el semáforo epidemiológico, también retornarán a las aulas.

En Chapulhuacán, ubicado en la región serrana, los planteles de nivel básico decidieron no retornar a las aulas, por el riesgo de contagios por Covid-19. La decisión de la SEPH fue en conjunto con la Secretaría de Salud, quien catalogó a este municipio en riesgo bajo (verde) según semáforo epidemiológico de la entidad. No obstante, el municipio consideró que se encuentra en alto riesgo debido al incremento de contagios, además de que entre el personal docente, administrativo y directivo de la localidad existen contagios.

El ciclo escolar 2021-2022 reanudó de manera virtual en este municipio enclavado en la montaña, en los límites con Tamazunchale, San Luis Potosí.



Con información de Daniela García, Ignacio Mendívil, Carlos Juárez, Mayeli Mariscal, Mayeli Mariscal, Jesús Lemus, Karina Cancino, Federico Guevara, Leticia Ríos, José Ríos, Jeny Pascacio

