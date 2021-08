Margarita Zavala: Pide no ceder ante favores

Al asumir el cargo de diputada federal, Margarita Zavala advirtió que hay políticos que ceden ante favores del poder, por lo que pidió a la ciudadanía estar pendiente para que los legisladores del bloque PAN-PRI-PRD no claudiquen. Y con una frase del cantautor Joaquín Sabina les pidió no ceder a presiones del poder: “que ser cobarde no valga la pena”.

En entrevista con El Heraldo de México, la expri - mera dama aseguró que ella, su esposo, el expresidente Felipe Calderón, y su familia, son perseguidos políticos, y una de las claras señas del aplastamiento del Estado fue cuando le negaron el registro a México Libre, bajo presiones del gobierno.

“Me basta con lo que escucho en la mañanera, algunos tenían el conteo de cuántas veces menciona a Felipe (Calderón), pero eso me consta, lo hemos visto cómo persiguen a opositores, eso no es justicia, no es democracia y no estamos viviendo en libertad, porque se persigue a quien disiente. Hay una persecución a los opositores, es una señal del populismo autoritario, que es importante frenar, muchas veces es una sensación de poder, y no lo digo solo por mí, porque ha sido una constante contra varios opositores”, dijo.

Sobre Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, que se autoexilió por una investigación en su contra, Zavala dijo que eso es una decisión personal.

