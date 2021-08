Lía Limón acusa de Martí Batres de haber ordenado que la golpearan; el secretario lo niega

Luego del conflicto y agresiones vividas este lunes a las afueras del congreso de la Ciudad de México, donde la alcaldesa Lía Limón resultó herida y ensangrentada, la política y el secretario de Gobierno de la capital tuvieron una entrevista con Adela Micha para dar a conocer sus versiones de los hechos.

Martí Batres aseguró que dicho el periodo extraordinario en el Congreso se realizó conforme al acuerdo de todas las fuerzas políticas, por lo que lamentó que la oposición busque la confrontación.

Asimismo el funcionario señaló que el diálogo ha estado abierto para todos los alcaldes electos de la ciudad; sin embargo,destacó, ellos no han estado dispuestos a querer primero reunirse con él antes de hacerlo con la jefa de Gobierno.

El secretario dijo además que desde que asumió el cargo de secretario ha recibido a los alcaldes de los partidos opositores: Sobre el periodo extraordinario de este día en el Congreso de la Ciudad de México, el funcionario aseveró que los temas fueron consensuados con todas las fuerzas políticas y no de manera unilateral, señaló.

Al ser cuestionado sobre qué fue lo que pasó, Batres explicó que no se dejó pasar a los alcaldes pues los mandatarios y su gente, querían entrar; sin embargo, había más de 300 personas empujando, por lo que se dió la confrontación.

Betres negó que hubiera dado la orden de que se agrediera a Lía Limón, ya que sigue la instrucción directa de la jefa de Gobierno, la cual ha exigido que se respete la libre manifestación de las ideas y las manifestaciones en la capital.

Por su parte la alcaldesa agredida, Lía Limón, contó que luego de realizar una conferencia de prensa donde se explicó el punto de no estar de acuerdo con el periodo extraordinario se buscó el diálogo pero “fuimos brutalmente agredidos”

Según Lía Limón, no solo ella fue agredida pues “golpearon a Tania; a Tabe y a Santiago Toboada, los “zangoloteaban”, les dieron toques y a todos nos agredieron. “un policía me dio con su escudo en la nariz y me la partieron (...) queríamos dialogar”, señaló.