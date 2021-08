Congreso CDMX avala dejar pendientes a la siguiente Legislatura

Legisladores del Congreso de la Ciudad de México avalaron, con 45 votos a favor y 9 en contra, que los integrantes de la II Legislatura de este órgano legislativo, que inicia funciones el próximo 1 de septiembre, terminen de aplicar los mandatos constitucionales que ellos incumplieron.

Con esta modificación dan un plazo de hasta en tres años para su cumplimiento, pese a que la fecha límite venció en enero del 2020, cuando aún no iniciaba la pandemia.

Las modificaciones son en materia: de derechos y relaciones laborales entre las instituciones públicas de la capital y sus trabajadores; expedición de leyes o modificaciones a los ordenamientos que rigen a los organismos autónomos; Ley del Centro de Conciliación Laboral y la ley que Regula las Relaciones Laborales y sus personas trabajadores en la ciudad.

Así como, armonizar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública local. Además, tienen hasta el 31 de agosto del 2024 para adecuar el orden jurídico de la Ciudad de México.

En sesión extraordinaria virtual, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, Nazario Norberto Sánchez reconoció que los nuevos o reelectos diputados deberán culminar con esas encomiendas y es que la actual legislatura por la emergencia de COVID-19 no pudo lograrlo.

Por su parte, el vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño, señaló que es un buen resumen de lo que se incumplido en esta legislatura, y “es muy curioso que esta iniciativa la firmen los dos coordinadores del partido mayoritario, que es Morena, me refiero a Martha Ávila y José Luis Rodríguez”.

Añadió que “estamos cambiando la Constitución para darnos más plazos y para darle al segundo Congreso tareas, estamos pateando el bote, porque no pudimos cumplir lo que dice la Constitución”.

“Esta es una ley imperfecta porque si no se cumple algo no hay sanción; una perfecta si no se cumple un artículo hay consecuencias. Lo que no hizo este Congreso en su primera legislatura queda para la historia”, concluyó.

Este dictamen fue enviado a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la gaceta oficial capitalina.