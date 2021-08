Advierte INE que reforma electoral desde filias y fobias implica regresión democrática

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que una reforma político-electoral, pensada desde filias y fobias, encauza el camino de la regresión democrática.

Durante la presentación del “Índice de Desarrollo Democrático de México 10 años: Evaluación y Retos de la Democracia”, el consejero presidente, se refirió a la eventual reforma electoral que el titular del Ejecutivo y Morena promueven, en este sentido , reiteró que se deben identificar cuáles son las necesidades y construir en torno a ella, los arreglos democráticos que nos han permitido transitar en las últimas décadas.

Advirtió que de otro modo, esta eventual reforma resultará inconveniente toda vez que encausa el camino de la regresión democrática que tantas décadas ha costado al país, consideró que la experiencia de otros países debe servir de ejemplo.

“Si asumimos a la reforma electoral, simple y sencillamente desde la lógica de las filias y las fobias, de los momentos y coyunturas y no miramos lejos, podemos encauzar un camino que resultaría a todas luces inconveniente, el camino de la regresión democrática; y muchos países, muchas experiencias de tiempos presentes y de tiempos pasados… refleja la importancia de asumir que la democracia no solo camina en un sentido, si no, puede implicar regresiones”, subrayó la autoridad electoral.

En este contexto, Córdova reiteró que corresponde a todos los sectores, defender lo que ha costado tanto tiempo construir, añadió que las leyes son perfectibles y siempre habrá espacio para mejoras, pero subrayó que debe ser con un análisis profundo que sea para mejorar y no para retroceder.

“Nos toca a todas y todos, con compromiso, con altitud de miras, defender lo que nos ha costado tanto tiempo construir y que hoy nos permite, por lo menos en la dimensión electoral, decir que el trabajo que hemos hecho ha sido un trabajo satisfactorio, que sin lugar a dudas tiene espacios para mejora, pero que, como suele decirse, si funciona no lo intentes reinventar porque puedes descomponerlo”, recalcó el consejero presidente.