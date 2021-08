Yarith Tannos acusa que su secuestro por causa de un problema administrativo

Este fin de semana, trascendió el hecho de que la diputada Yarith Tannos fue privada de su libertad por pobladores de Oaxaca, desde el viernes 31 de julio al lunes 2 de agosto, ya que se exigía la entrega de obras públicas en las comunidades.

Al respecto, en entrevistas con Carlos Zuñiga, para el programa de Cámara de Origen, la legisladora dijo que este conflicto fue meramente administrativo, pues se dio por un incremento del presidente municipal.

Fue a causa de un problema administrativo municipal, en donde el presidente desde febrero tuvo que haber realizado cuatro obras en cuatro agencias diferentes de las más de 30 que tiene San Juan Mazatlán, y no lo realizó. Los ejercicios del año pasado apenas los estaba realizando.

Tannos Cruz destacó además que ella se acercó al lugar de los hechos, pues se dirigía a Tuxpan, pero se bajó de su vehículo de buena fe para ayudar en lo que pudiera.

Yo me dirigía a Tuxtepec a una reunión con transportistas, y era el único paso, pero al ver la situación, de buena fe, me baje para ponerme a sus órdenes y ver en que podía apoyar, pero el enojo estaba ya bastante fuerte y terminaron desquitarse conmigo.

Acotó además que ella reprueba totalmente la violencia contra la mujer, pero ya se encontraba en esa situación, pero recibió palabras de apoyo del gobernador Alejandro Murat.

Me hicieron grabar un video diciendo que yo estaba bien pero con moretones por las esposas. Yo estaba muy asustada llorando de impotencia, no sabía que hacer, nunca me habían agarrado entre tantos hombres, la violencia contra la mujer la repruebo rotundamente y yo estaba viviendo todo eso.

Tenía mi teléfono todavía y ya le hablé al fiscal, al secretario de gobierno y pues informe a todos de lo que estaba sucediendo, y ya el sábado me habló el gobernador Alejandro Murat, que me dijo ‘sé fuerte, aguanta, esto se va a arreglar’. Gracias a que intervino el gobierno del estado para generar gobernabilidad es que se resolvió esto