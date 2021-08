Muere un niño por Covid-19 en Veracruz

Un niño de 13 años murió por SARS-CoV-2 (Covid-19) presuntamente ante la falta de camas en hospitales de la zona sur del estado de Veracruz.

El menor, identificado como Ángel “N”, era originario de Soconusco y su salud se complicó tras contagiarse del coronavirus, al igual que su madre, quien se encuentra internada por lo mismo.

Ambos pacientes fueron recibidos en el nosocomio Oluta-Acayucan de la Secretaría de Salud de Veracruz, donde el infante empeoró y fue intubado.

Al no tratarse de un hospital Covid-19, Ángel “N” fue enviado al nosocomio de Minatitlán, pero no fue recibido por la falta de camas. Posteriormente, fue trasladado al hospital de Coatzacoalcos, donde no fue atendido de manera inmediata por el mismo motivo.

El médico Rubén Moreno Ríos, ex candidato a la presidencia municipal de Oluta por el Partido del Trabajo en la pasada jornada electoral, hizo público el caso en sus redes sociales, toda vez que ocurrió en el hospital donde se desempeña profesionalmente.

El especialista alertó a la población sobre la tercera ola de contagios y aseguró que los hospitales de Minatitlán y Coatzacoalcos se encuentran al máximo de su capacidad.

“Fue triste para mí y para mis compañeros enviar a un niño de 13 años intubado por Covid, y en todo momento pensé en mi hijo, me vi en esa escena y entré en pánico. Angustiado por esos padres, la madre hospitalizada y el padre soportando el dolor de ver a su hijo”, expresó.

Moreno Ríos recordó que el menor y su madre recibieron buena atención médica en el hospital Oluta-Acayucan y que fueron vigilados por el personal, pero el lunes fue trasladado al hospital de Coatzacoalcos, donde lamentablemente falleció.

“Yo me pregunto por qué estamos tan relajados, creemos que la pandemia ya se fue, está con nosotros y viene con mayor intensidad, por favor, lo digo en buena onda y con la mano en el corazón, cuidémonos”.

El médico hizo un enérgico llamado a las autoridades municipales para que sean más estrictas para garantizar que sean acatadas más medidas preventivas.

Hasta el momento, Veracruz se mantiene en semáforo epidemiológico color naranja, de riesgo alto de contagio, con 80 mil 940 casos positivos, 10 mil 680 defunciones y 11 mil 909 sospechosos acumulados.