Morelos lamenta los dichos del titular de Derechos Humanos del estado

En relación a las declaraciones vertidas por el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos por los hechos ocurridos el día de ayer en la avenida Diana, se manifiesta a la opinión pública lo siguiente:



El Gobierno del estado de Morelos lamenta que el titular de un órgano constitucional autónomo encargado de velar por los derechos fundamentales de los morelenses, enfoque y mantenga su trabajo en el terreno de lo político y mediático, dejando de lado su principal función.



Lo expuesto por el ciudadano Raúl Israel Hernández, quien fuera director Jurídico en la administración del ex gobernador Graco Ramírez, al señalar que un criminal tiene garantizada impunidad por parte de las autoridades en Morelos, irresponsablemente desacredita, sin datos ni elementos objetivos, el trabajo que diariamente realiza en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Morelos.



Dicha Mesa está integrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y la Fiscalía General del Estado, en la cual colegiadamente se genera la estrategia de seguridad pública, teniendo como eje rector el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.



El propio titular de la Comisión de Derechos Humanos ha sido invitado a sesiones de la Mesa, por lo que no puede desconocer su funcionamiento.



En relación con la supuesta ausencia de detenciones en flagrancia, y a las que con desconocimiento refiere, se debe precisar que por lo que hace solamente al delito de homicidio -como el hecho acontecido el día de ayer- han sido detenidos 35 personas, aunado a las más de 500 detenciones por delitos de alto impacto y las más de 800 armas decomisadas, los más de 9 mil cargadores y cartuchos útiles incautados, entre otros.



Sobre los hechos violentos ocurridos el día de ayer en la avenida Diana, y a los que el ciudadano Raúl Israel Hernández Cruz se refiere para desacreditar a las instituciones de seguridad y a la función de los miles de policías y soldados que diariamente arriesgan su vida para defender la tranquilidad de los morelenses.



Él sabe por su experiencia gubernamental, que cuando dos personas que tienen una relación personal, una de ellas cuando menos con antecedentes penales graves en la delincuencia organizada, acuerdan verse voluntariamente de forma privada, y uno ejecuta al otro, torna complejo hablar de prevención o posibilidad de detención en flagrancia, por lo que su declaración la realiza de forma dolosa y distorsiona los hechos para infundir miedo a la ciudadanía.



También, como se ha dado conocer públicamente, y como consecuencia del trabajo coordinado de operación e inteligencia entre instituciones, han sido detenidos más de 30 objetivos prioritarios, de todos los grupos criminales, algunos de ellos que gozaban de total impunidad en la administración anterior.



En este mismo sentido, al conformar como estrategia el Mando Coordinado "Policía Morelos", se han logrado mejorar las condiciones laborales de los policías, tanto municipales como estatales. A dos años de la implementación del Mando Coordinado, los 36 municipios han determinado permanecer en éste, gracias a los resultados de la estrategia que en coordinación se han logrado.



El Gobierno del Estado exhorta al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Raúl Israel Hernández Cruz, a hacerse llegar de información correcta y verás a efecto de no desinformar a la ciudadanía, así como mantener su actuación con completa independencia y autonomía de otros intereses fácticos.



Finalmente, se reitera el compromiso del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo de no dar marcha atrás en el combate a la delincuencia para lograr la paz en la entidad, y que quede claro ESTE GOBIERNO NO PACTA CON CRIMINALES.

alg