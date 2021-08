Gobierno prevé deuda adicional a los 50 mmdp en vacunas contra la covid-19

El gobierno federal prevé para 2022 un gasto adicional a los 50 mil millones de pesos de deuda que este año contrató para la compra de vacunas contra la covid-19, toda vez que aún es incierto el tiempo que permanecerá la pandemia, que se puede alargar hasta tres años., advirtió Rogelio Ramírez de la O, nombrado secretario de Hacienda por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que este martes espera ser ratificado por la Cámara de Diputados.

Durante su comparecencia ante integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el funcionario fue cuestionado sobre el gasto y endeudamiento de 50 millones de pesos para la compra de vacunas de este 2021 y también respecto a los recursos que se destinarán a la compra del biológico para el próximo año, en respuesta, Ramírez de la O, adelantó que se prevé presupuesto para ello, pero aseguró que aún no tienen el monto.

“Se han contratado 50 mil millones de pesos, pero se han pagado 28 mil hasta ahorita y el mismo gobierno está contemplando la necesidad, pero no está especificado todavía en términos de gasto, pero si, no se hace a un lado que puede haber mayor necesidad de gasto de vacuna en 2022, eso estaría asociado a la pregunta del gasto que tuvimos en la pandemia y el presupuesto 2022. “

El funcionario detalló que depende de la evolución de la pandemia, la asignación de recursos que se deban destinar a la compra de dosis.

“Porque si la duración de la pandemia va a ser tres años y soltamos la casa por la ventana, ya estamos desfasándonos muchísimo en materia de endeudamiento”, sostuvo.

Al responder los cuestionamientos de las fracciones parlamentarias de oposición que le recriminaron la falta de recursos para la compra de medicamentos contra el cáncer y en general los insumos para el sector salud; así como un eventual recorte de recursos a los programas sociales, el nombrado secretario de Hacienda, negó que se vayan a recortar a estos rubros.

En contraste, dijo que una de las prioridades será mantener el presupuesto para los programas sociales prioritarios del gobierno federal con el objetivo de reducir la brecha de desigualdad, pero subrayó que el gobierno federal continuará actuando con cautela para adquirir deuda para la compra de vacunas.

“El desembolso que ocurrió a partir de los programas, ya no en el presupuesto, sino para afrontar necesidades específicas, fue en función de la mayor duración de la pandemia, que tampoco estaba contemplado que tuviera esa duración y por esa razón de la mayor duración, es que cualquier país que está fijando un objetivo de no sobre endeudarse, debe ser muy cauteloso, que tan rápido despliega gasto cuando no se tiene certidumbre de cuál es la duración de la pandemia”, recalcó.

En este contexto, rechazó la reducción presupuestal al sector salud y aseguró que el presupuesto está garantizado, sin embargo, recalcó que el Paquete Económico 2022 que “entregará en tiempo y forma” el próximo 8 de septiembre, está enfocado a garantizar los recursos de los programas sociales prioritarios del gobierno federal.

“Las prioridades van a ser consolidar los programas sociales que están en marcha, que son programas de alta cobertura, continuar con la vacunación a la que le estamos viendo no sólo el beneficio del tema sanitario, sino que también estamos viendo que de la vacunación depende el éxito de la apertura económica sobre todo en regiones que son muy sensibles al aumento del contagio que han sido infortunadamente las regiones turísticas”, sostuvo ante diputados previo a ser ratificado en el cargo por el pleno camaral.

Por: Elia Castillo e Iván E. Saldaña

alg