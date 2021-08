Fomentan lactancia materna exclusiva primeros 6 meses de vida en Jalisco

En Jalisco la lactancia aún está lejos de ser una práctica para los bebés, pues el 60.5 por ciento de los infantes de cero a 23 meses de edad son alimentados con biberón y solo el 34 por ciento son alimentados de inicio con lactancia materna en las primeras horas de vida.

"En nuestro Estado el 92.8 por ciento fueron amamantados alguna vez, pero solo el 23 por ciento, es decir, solo dos de cada 10, reciben lactancia materna exclusiva de los cero a los seis meses de edad", explicó Fernando Petersen Aranguren, titular de Salud en Jalisco.

Actualmente hay 31 lactarios y salas de lactancia en instituciones públicas y privadas, como escuelas y empresas además hay siete grupos de la sociedad civil que apoyan en el fomento de la lactancia.

Durante esta semana se llevarán a cabo diversos eventos, entre ellos charlas para despejar dudas y brindar información a las madres cuyos beneficios de salud con la práctica de la lactancia ayudará tanto a los bebés como en la salud de la madre y cuya meta es que al menos se amamanta durante los primeros mil días de vida.

Este 2021, Camila Fernández, es la embajadora para promover el mensaje para promover la lactancia bajo el lema "Proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida", la Secretaría de Salud buscará difundir información para aclarar mitos y dudas para que se avance en la lactancia materna en los primeros seis meses de vida.

"Lo recomiendo mucho, mi niña ya es una niña gigante, siento que es un regalo de Dios... lo recomiendo muchísimo, saben, no lo duden", expuso la embajadora de este año, mamá primeriza que a la par que nació su hija le quitaron la vesícula y la operaron de una hernia.

Destacó que es indispensable que se tenga mucha paciencia para llevar a cabo este proceso de dar el alimento directo en donde se fomenta un vínculo especial entre la madre y sus hijos.

Durante el evento inaugural la Coordinadora del Voluntariado Jalisco Solidario, Joanna Santillán Álvarez reconoció que no es sólo importante fomentar la lactancia a través de la información y promoviendo espacios dignos para que se realice, sino también para compartir este alimento, ya que a veces por distintas circunstancias no es posible para todas las madres generar leche para sus bebés, “hay quienes tienen las condiciones para hacerlo y hay quienes no, es por eso la importancia también como mujeres ser compartidas”.

Santillán Álvarez recalcó la importancia de trabajar como sociedad para dignificar los espacios de lactancia y que se creen las políticas incluyentes que permitan asegurar una vida digna desde el momento de nacer. “Por eso el trabajo que hacemos desde nuestras trincheras es indispensable y fundamental para crear una política pública integral que defienda la primera infancia”.