El Poder judicial ha llevado formalismos: Rubén Rocha sobre decreto de liberar a presos

Rubén Rocha Moya, gobernador electo de Sinaloa señaló que el decreto que ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene tre elementos centrales, como lo es el tema de los procesados que no les han dictado sentencia y tienen más de 10 años en prisión.

Al respecto, señaló que es un elemento constitucional que se debe tener en cuenta y que se seguramente estará trabajar el presidente, segundo, comentó que hay un tema que tiene que ver con el sentido humanitario que prevé la Ley nacional de Ejecuciones Penales en su artículo 146.

"La autoridad penitenciaria dependiendo del ejecutivo podrá liberar de forma anticipada a un grupo de presos siempre y cuando cumplan algunas características como que sean adultos mayores o que tengan a alguna enfermedad crónico-degenerativo, etc.,

El gobernador electo por Morena dijo que estos elementos llevan a generalizar un criterio importante que no podrían ser liberado aquellos presos peligrosas, sino que se solo se trate de presos que estén por causas menores y que la propia ley señala que nadie que haya cometido un delito patrimonial menor, puede ser liberado si lo hizo con el uso de la fuerza o con violencia.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez para el espacio "Sergio y Lupita", Rocha señaló que hay una serie de criterios que se deben regular, en texto del decreto al que hace el presidente y que ellos consuman, ya que consideran que es importante este decreto.

Dijo además, que tiene un análisis sociológico y un fin antropológico que se requiere más tiempo para poder explicarlo. Además, señaló que no se ha aplicado la ley, y con este decreto, se tienen que establecer los términos de coordinación con los otros poderes, para efecto de que pueda aplicarse esta ley.

"Lamentablemente el poder judicial se han llevado formalismos y no se ha ido al fondo y no ir a ello supone que el inculpado esté esperando una sentencia que nunca ha llegado y está pagando una pena que no se le ha dictaminado como certera", dijo el gobernador electo.